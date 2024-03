Taktik-Shooter-Hoffnung nimmt Realismus so ernst, dass in 23 Minuten Gameplay wenig passiert

23:49 Gray Zone Warfare: Die Taktik-Shooter-Hoffnung zeigt 23 Minuten »unverfälschtes« Gameplay

Hardcore-Shooter-Fans aufgepasst: Gray Zone Warfare hat einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen tiefen Einblick gewährt, wie sich der Taktik-Shooter wirklich spielen soll.

Über zwanzig Minuten lang können ihr euch unverfälschtes, taktisches Gameplay ansehen, wie es die Entwickler von Madfinger Games nennen.

23 äußerst taktische Minuten

Die Aufzeichnung stammt einer Mission namens Rat’s Nest , tief im Dschungel von Lamang, der fiktiven, südostasiatischen Spielwelt.

In dieser Mission ist es die Aufgabe eines Teams von vier Spielern, geheime Dokumente an einem vorher festgelegten Ort zu sichern und mit diesen erfolgreich zu fliehen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan.

Das bis an die Zähne bewaffnete Team startet die Mission an Bord eines Little-Bird-Helikopters und fliegt tief über die Baumwipfel und Reisfelder von Lamang – eine Szene wie aus Vietnamkriegsfilm.

Endlich angekommen, bahnen sich die vier Soldaten sich ihren Weg durch die üppige Vegetation, entdecken Dörfer und Außenposten und schalten die feindlichen Kämpfer dort mit gezielten Schüssen aus.

Was direkt auffällt: Sowohl die Spieler als auch die NPC-Gegner können nicht viele Treffer einstecken, sodass es offensichtlich eine große Rolle spielt, Feinde frühzeitig zu entdecken und koordiniert anzugreifen. Deshalb besteht ein Großteil des Videos daraus, wie sich der Trupp äußerst behutsam in Richtung Ziel schleicht.

Gray Zone Warfare soll noch dieses Jahr in den Early Access auf Steam starten. In einer Roadmap haben die Entwickler bereits verraten, auf welche Inhalte ihr euch zum EA-Start und zum finalen Release von Version 1.0 freuen könnt.

Jetzt seid ihr gefragt: Gefällt euch dieses taktische Gameplay und könnt ihr euch gut vorstellen, ganz in die Immersion einzutauchen und euch auch mal besonnen hinter die feindlichen Linien zu schleichen? Oder könnt ihr in einem Shooter nicht auf ausgiebige Feuergefechte verzichten? Verratet es uns in den Kommentaren!