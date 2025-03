Heute erscheint eines der größten Spiele-Highlights des Jahres - Die weltweiten Tests sind sich da einig

Split Fiction sahnt Traumwertungen ab und ab heute könnt ihr euch davon selbst überzeugen.

Das schwedische Entwicklungsstudio Hazelight hat offenbar einen zuverlässigen Weg gefunden, mit absoluter Regelmäßigkeit echte Spiele-Kracher auf den Markt zu werfen. Schon It Takes Two gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten, das aufgrund seines kompromisslosen Fokus auf Koop-Action im Grunde keinen gleichwertigen Konkurrenten kennt.

Zumindest bislang, denn jetzt macht sich Hazelight einfach selbst Konkurrenz und liefert ein weiteres Koop-Abenteuer nach, das von der internationalen Presse keinen Deut weniger gelobt wird.

Split Fiction erscheint heute, am 6. März 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ab 17 Uhr könnt ihr euch einen guten Freund schnappen und die Geschichte nacherleben, die sich um zwei Buchautorinnen dreht, die in ihre eigenen Storys gezogen werden. Diese Reise könnte sich lohnen, denn die weltweiten Wertungen zeigen: Es ist ein Meisterwerk.

Die internationalen Wertungen zu Split Fiction

Egal, ob ihr euch auf Metacritic jetzt die Wertungen für PC, PS5 oder Xbox anschaut – der Gesamtwert aller Kritiker-Wertungen liegt jenseits der 90. Auf der PS5 ist der Schnitt bei 91, auf PC und Xbox sogar bei 92. Und das bei fast 100 verschiedenen, internationalen Kritiken. Auch bei Open Critic kommt es auf einen Durchschnitt von 90.

Auch wir waren von dem Koop-Abenteuer fasziniert, vergaben im Test aber eine vergleichsweise zurückhaltende 85.

Das sagen die Kritiker GameStar - Wertung: 85/100 Split Fiction ist ein Muss für alle Koop-Fans und zeigt kreativ und eindrucksvoll, warum wir Videospiele lieben. Zum vollständigen Test GamePro - Wertung: 87/100 »Mit Split Fiction beweist Entwickler Hazelight erneut, dass sie die unangefochtenen Könige der spaßigen Koop-Adventures sind. « Zum vollständigen Test PC Games - Wertung: 10/10 Split Fiction ist eine Liebeserklärung an die Welt der Videospiele und ich bin froh, es mit meinen besten Freunden und Freundinnen spielen zu können! Zum vollständigen Test Eurogamer - Wertung: 5/5 Split Fiction ist von Anfang bis Ende fantastisch und eines der einfallsreichsten und fröhlichsten Koop-Spiele, die es bisher gab, und ein Beweis für die Kraft der menschlichen Fantasie. Zum vollständigen Test Areajugones - Wertung: 9,5/10 Split Fiction ist das Ergebnis einer Kombination aus den Kernelementen, die It Takes Two zu einem so großartigen Spiel gemacht haben, und einem Brainstorming mit allerlei unterhaltsamen und unerwarteten Konzepten. Zum vollständigen Test IGN - Wertung: 9/10 Split Fiction ist ein fachmännisch ausgearbeitetes und fesselndes Koop-Abenteuer, das von einem Genre-Extrem ins andere wechselt und eine Achterbahnfahrt der Spielideen und -stile darstellt, die normalerweise so schnell wieder verworfen werden, wie sie eingeführt wurden. Dadurch bleibt das Spiel während seiner gesamten, 14-stündigen Spielzeit fabelhaft frisch. Zum vollständigen Test Jeuxvideo - Wertung: 18/20 Split Fiction ist eine außergewöhnliche kooperative Erfahrung, die das Versprechen eines Schöpfers einlöst, dem es nie an Vertrauen in sein Projekt gefehlt hat, und das zu Recht. Auch wenn die Handlung relativ klassisch bleibt, so dient sie doch nur dem Gameplay, das bemerkenswerten Einfallsreichtum und Intensität offenbart. Zum vollständigen Test PC Gamer - Wertung: 87/100 Ein unglaublich einfallsreiches, rasantes Koop-Abenteuer, das trotz seiner langweiligen Protagonisten nie aus dem Tritt kommt. Zum vollständigen Test The Gamer - Wertung: 4/5 Split Fiction ist Hazelight auf dem Höhepunkt der Couch-Kooperation. Es erzählt eine Geschichte über die Macht der menschlichen Vorstellungskraft und wirft uns in Levels, die bis zum Ende Rätsel aufgeben. In der modernen Spielelandschaft gibt es immer noch nichts Vergleichbares wie Split Fiction. Zum vollständigen Test Spaziogames - Wertung: 8/10 Eine Reise durch atemberaubende Welten, ein Gameplay, das sich ständig neu erfindet, und ein kooperatives Erlebnis, das wirklich glänzt - vor allem, wenn man es mit der richtigen Person spielt. Split Fiction ist nicht perfekt, aber es ist eines dieser Spiele, das allein schon wegen seiner aufrechten Absicht ohne zu zögern Anerkennung verdient. Zum vollständigen Test

Alle sind sich einig

Split Fiction rangiert also in sehr hohen Wertungsregionen und es gibt eigentlich keine extremen Ausreißer nach unten. So einig sind sich Kritiker nur selten, aber in diesem Fall sticht die Qualität des Spiels offenkundig hervor. Gelobt wird das regelrechte Feuerwerk aus verschiedenen Gameplay-Möglichkeiten, so wie die grandiose Koop-Komponente.

Nur erzählerisch scheint es Schwächen zu geben. Häufig werden die beiden Heldinnen als eher uninteressant bezeichnet. In seiner Summe aber wohl nicht genug, um den Spielspaß zu ruinieren. Split Fiction erscheint heute, dann werden nach und nach auch erste User-Reviews auftauchen. Wir behalten im Blick, ob sich hier ein anderes Bild zeichnet. Aktuell gehen wir aber nicht davon aus.

Falls ihr jetzt Lust auf dieses grandiose Action-Spiel habt, dann müsst ihr euch im Übrigen nicht zwangsweise zwei Versionen davon zulegen. Auch dann nicht, wenn ihr das Spiel statt auf der Couch über den Online-Multiplayer angeht. Mithilfe des Freunde-Pass könnt ihr euren Koop-Partner immer zum Spielen einladen, solange mindestens eine Version sich in eurer Bibliothek befindet.