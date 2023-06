Nach Leak zu CoD 2023 so gut wie sicher: Eine 10 Jahre alte Tradition wird jetzt gebrochen

Neue Leaks deuten auf zwei Map-Klassiker hin, die das nächste CoD mitbringt.

Inzwischen kann man fast von einem offenen Geheimnis sprechen, wenn um das nächste Call of Duty geht. Denn nach mehreren Leaks und Insider-Berichten scheint es nun recht wahrscheinlich, dass noch dieses Jahr ein neuer Teil erscheint und dass er Modern Warfare 3 heißt. Damit würde CoD mit einer 10-Jahre langen Tradition brechen, denn es brächte einen direkten Nachfolger schon im Folgejahr.

Jetzt wurden erste Screenshots aus dem Spiel geleakt, die wohl neue Versionen zweier Map-Klassiker zeigen - Terminal und Scrapyard. Laut der Quelle wurden die Screenshots in einer Discord-Gruppe geteilt und danach vom Twitter-User CoD_Perseus auf die soziale Plattform geladen. Der Tweet existiert auch noch, die Bilder sind mittlerweile aber gelöscht.

Was für Maps sind das?

Wie der Leak offenbart, handelt es sich wie erwähnt um zwei klassische CoD-Maps, die beide mit Flugzeugen zu tun haben.

Terminal

Eine davon kennen Fans als Terminal, die ursprünglich in Modern Warfare 2 von 2009 das erste mal vorkam und danach nochmal in Modern Warfare 3 von 2011. Es handelt sich um eine Karte am Flughafen, samt Innen- und Außenbereich. Auf Imgur gibt es einen Reupload der überarbeiteten Map zu sehen. Hier seht ihr ein Bild des Originals:

Terminal würde sein erstes CoD-Comeback seit 12 Jahren feiern.

Scrapyard

Die zweite Map sollte auch neuere CoD-Fans schon ganz gut kennen. Hierbei handelt es sich nämlich um Scrapyard. Eine Karte, die zwar ebenfalls das erste Mal in Modern Warfare 2 von 2009 vorkam, danach allerdings in überarbeiteter Form auch in Modern Warfare von 2019 (ja, das wird alles inzwischen sehr verwirrend). Sie existierte sogar als Teil der Battle Royal-Karte Verdansk. Scrapyard ist ein Flugzeug-Friedhof, voller halbverrosteter Wracks. Einen Reupload gibt es hier zu sehen. So sah die Map in Modern Warfare (2019) aus:

Die Map ist ein Fan-Favorit und für heilloses Chaos bekannt.

Ist den Leaks zu trauen?

Bislang kann in keiner Weise bestätigt werden, dass es sich bei den geteilten Bildern wirklich um echte Screenshots handelt. Allerdings lässt die Löschung der Bilder auf Twitter das zumindest vermuten. Außerdem untermauern sie die Berichte des zuverlässigen Insiders Tom Henderson, der bereits vor einigen Monaten Details zu Modern Warfare 3 an die Öffentlichkeit brachte.

Hier war ebenfalls von überarbeiteten Map-Klassikern für den Multiplayer die Rede. Bestätigt wurden die Berichte von Henderson bislang aber nicht. Stellt euch also darauf ein, dass am Ende doch alles ganz anders kommen könnte.

Was haltet ihr von diesen neuen Informationen? Vertraut ihr den Leaks oder ist euch das alles zu unklar? Würdet ihr euch über neue Versionen dieser Karten freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!