Großes Update für Cities: Skylines ist da und hat praktischen Gratis-Content im Gepäck

Im Update für Cities: Skylines dreht sich (fast) alles um den öffentlichen Nahverkehr.

Nachdem Aufbaufans wahrscheinlich noch einige Monate auf den kürzlich angekündigten Nachfolger von Cities: Skylines warten müssen, verkürzen ihnen noch neue, teils kostenlose Inhalte für das Aufbauspiel die Zeit bis zum Release von Cities: Skylines 2. Was die Fortsetzung unbedingt bieten muss, besprechen Micha und Géraldine auch im Podcast:

Das ist neu mit Hubs & Transports

Am 22. März erschien mit Hubs & Transports ein großes, kostenloses Update für Cities: Skylines, das Inhalte für alle Spielerinnen und Spieler bringt und außerdem auch einige Erweiterungen verbessert. Wie der Name schon andeutet, konzentriert sich das Update auf den Verkehr in euren Metropolen. Von folgenden Inhalten und Neuerungen kann ab sofort jeder profitieren:

Sechs neue U-Bahn-Züge mit verschiedenen Kapazitäten (250-450 Personen)

Ein neuer Zug

Dekorative Parkplätze und Parkhaus

Verschiedene neue dekorative Elemente: Bäume, Zäune und Ufermauern

Vier neue Straßenoptionen

Zwei neue Transport-Hubs (Hafen-Bus-Hub und mehrstöckiger U-Bahnhof)

Ein dekorativer Platz zum achten Geburtstag von Cities: Skylines

Neue Filter für Straßen und Content Creator Packs im Baumenü

Baumenü-Suchoption

Den Jubiläumsplatz ziert ein gigantischer Kuchen, denn wer mag schon keinen Kuchen zum Geburtstag.

Weiterhin gibt es noch neue Inhalte, die nur einigen Erweiterungen hinzugefügt werden:

After Dark: Bekommt ein schwarzes Taxi.

Bekommt ein schwarzes Taxi. Snowfall: bekommt gemischte Verkehrs-Hubs mit U-Bahn- und Straßenbahn-Haltestelle oder mit Bus- Straßenbahn- und Zug-Haltestelle.

bekommt gemischte Verkehrs-Hubs mit U-Bahn- und Straßenbahn-Haltestelle oder mit Bus- Straßenbahn- und Zug-Haltestelle. Natural Disasters: Bekommt einen Flughafen für die Katastrophenhilfe.

Bekommt einen Flughafen für die Katastrophenhilfe. Mass Transit: Bekommt neue Einschienenbahnen, Fähren und Straßen, sowie 2 Verkehrs-Hubs.

Die detaillierten Patch Notes zum Update findet ihr auf Seite 2 des Artikels, sie umfassen etwa noch einige Bugfixes.

Neue Mini-DLCs

Am 22. März erschienen außerdem drei neue Content Creator Packs zu Einkaufszentren, Sportveranstaltungen und Miniatur-Afrika. Diese, und die drei neuen Radio-Stationen haben wir bereits in einem Artikel genauer vorgestellt. Im obigen Trailer könnt ihr ebenfalls sehen, was euch jetzt und später im Jahr noch erwartet.

Wie gefallen euch die Änderungen mit dem neuen Update? Habt ihr euch schon länger die Möglichkeit gewünscht, Parkplätze zu bauen, Verkehrshubs mit verschiedenen Haltestellen zu errichten oder nach bestimmten Gegenständen im Baumenü zu suchen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!