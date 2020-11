Gorillaz: Neues Musikvideo der Band in GTA 5 gedreht

Link zum YouTube-Inhalt

Die virtuelle Band Gorillaz zeigt sich für gewöhnlich fast nur in 2D, begibt sich aber für ihr neuestes Musikvideo in die dritte Dimension: The Valley of the Pagans wurde beinahe komplett im Rockstar-Titel GTA 5 gedreht, wo die Band-Mitglieder 2D, Noodle, Murdoc und Russel hinter dem Steuer eines Muscle Cars durch Los Santos heizen.

Los Santos als Musikvideo-Kulisse

Das Musikvideo zu The Valley of the Pagans fällt vergleichbar entspannt aus, wie der Song selbst: Mit Noodle hinterm Steuer eines Declasse Vigero (einer fiktiven Automarke innerhalb des GTA-Universums) brettern die Gorillaz durch die offene Spielwelt und klappern in Höchstgeschwindigkeit die ein oder andere Sehenswürdigkeit von Los Santos ab.

Und ja, genau genommen sind damit die Sehenswürdigkeiten von Los Angeles gemeint, auf dem die Spielwelt von Grand Theft Auto 5 basiert. In The Valley of the Pagans sehen wir so das Vinewood-Schild, den Del Perro Pier oder das Galileo Observatory, während Beck durch die iFruit-App des Telefons trällert. Aber auch vor Franklins ersten Eigenheim (beziehungsweise das seiner Tante Denise) macht der Declasse Vigero Halt.

Und sowohl Song als auch Musikvideo kommen bei Fans der Gorillaz wie von GTA 5 gut an: Seit der Veröffentlichung des Clips am 5. November wurde The Valley of the Pagans fast über zweieinhalb Millionen mal aufgerufen - und die Resonanz gegenüber Los Santos als Schauplatz fällt in den Kommentaren überwiegend positiv aus.

Dabei handelt es sich übrigens nicht einmal um das erste Aufeinandertreffen von Gorillaz und GTA: Wer sich im fünften Teil der Rockstar-Reihe mit dem fiktiven Radiosender Non-Stop-Pop-FM auseinandergesetzt hat, dürfte dabei bereits Feel Good Inc. der britischen Band zu hören bekommen haben.

Link zum YouTube-Inhalt

Den Declasse Vigero der Gorillaz selbst fahren

Falls ihr euch außerdem interessiert, wie ihr in GTA 5 beziehungsweise GTA Online euch das Muscle Car aus dem Musikvideo genauso zusammenschreiben könnt, liefert YouTube-Kommentator Terry The Black Mage die Antwort.

Der Declasse Vigero (basierend auf dem realen 1968er Chevrolet Camaro) ist im Rockstar-Spiel beim Händler San Andreas Superautos erhältlich und kostet schlanke 21.000 GTA-Dollar. Bei der Tuning-Werkstatt Los Santos Customs könnt ihr den Look des Muscle Cars dann dem aus The Valley of the Pagans angleichen - und zwar mit den folgenden Modifikationen:

Motorhaube: Tri-Ansaugtrichter

Lichter: Xenon-Scheinwerfer

Nummernschild: Gelb auf Schwarz

Lackierung: Matt Schwarz

Überrollkäfig: Kein Überrollkäfig

Spoiler: Dragsterflügel

Reifen: Felgentyp Lowrider, Gooch

Fenster: Limousine

Was es mit The Valley of the Pagans auf sich hat

Das Lied aus dem neuesten Musikvideo der Gorillaz feierte in Animal Talking Premiere - einer Talkshow des Film- und Videospielautoren Gary Whitta, die in Animal Crossing: New Horizons abgehalten wird.

Link zum Twitter-Inhalt

The Valley of the Pagans der Gorillaz wurde am 23. Oktober 2020 auf dem Album Song Machine, Season One: Strange Timez veröffentlicht. Das Album selbst ist Teil des ähnlich betitelten Projekts »Song Machine« in dessen Zuge jede Single und das damit einhergehende Musikvideo als separate Episode einer Web-Serie veröffentlicht wird. Nach Pac-Man ist The Valley of the Pagans damit bereits die zweite Folge von Song Machine mit direktem Videospielbezug.