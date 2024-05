Spieler wird gehackt, fordert nach Monaten Account zurück - Hacker verliert dadurch 332 Stunden in GTA 5

Ein gehackter Account wurde zur zweiten Heimat für einen GTA-Fan - doch der Hack war nicht von Dauer.

332 Stunden und 44 Minuten sind eine lange Zeit. Laut Google Maps bräuchte man so lange, um zu Fuß von München nach Norwegen zu kommen. All diese Zeit hat ein Spieler in GTA 5 versenkt, um Missionen zu erledigen, Geld und Erfahrung zu farmen, sich ein Verbrecherimperium aufzubauen. Das Blöde an der Sache: Das geschah auf einem gestohlenen Account. Und der Besitzer hat ihn zurückgefordert.

Das illustriert selbiger Besitzer zumindest auf Reddit. GTA 5 schimmelte nach eigenen Angaben ewig in dessen Epic-Account herum, er selbst hat das Spiel nie gespielt und seinen Account für Monate ignoriert. Während dieser Zeit hat sich ein Hacker unbemerkt Zugang zum Account verschafft und ordentlich Spielzeit in GTA Online gebuttert.

Der ursprüngliche Besitzer konnte sich den Account mühelos zurückerobern, weil der Hacker keinen Zugriff auf das verknüpfte Mailkonto hatte. Und ohne Mailkonto lässt sich im Epic-Launcher kein Passwort ändern.

Der Besitzer nimmt es mit Humor:

Habe meinen Epic Account nach Monaten geöffnet, um zu merken, dass ich gehackt wurde. Ich habe GTA 5 noch nie installiert, aber wenn ich all die Spielstunden dieses Hackers sehe, tut er mir fast leid.

Gestohlene Accounts sind keine Seltenheit

Gerade Rockstars Spiele sind ein beliebtes Ziel für Hacker. Mein eigener Account wurde 2022 geknackt: Ein in Singapur lokalisierter Account verschaffte sich Zugriff zu meinem Profil in Red Dead Online, um sich dort munter Goldbarren zu ercheaten. Über Rockstars Support konnte ich den Account problemlos zurückbekommen ... und hocke seither auf einem Berg von illegitim erworbenem Ingame-Cash, den ich nicht anfasse, weil ich nicht gebannt werden möchte.

Generell gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten, gehackte Accounts zurückzubekommen. Das macht den Handel mit Accounts so gefährlich: Selbst wenn ihr in besten Absichten online einen fremden Account kauft, kann es sich um einen gestohlenen Zugang handeln.

In den Reddit-Kommentaren zum GTA-Fall finden sich haufenweise Erlebnisberichte mit ähnlichem Verlauf. Manche Opfer ließen ihren Account sogar freiwillig gehackt, um den Hackern Zeit zu verschaffen, in Diablo 3 Gold zu farmen, bevor sie den Zugang zurückforderten.

Problematischer wird es, wenn Zahlungsdaten hinterlegt werden und die Hacker via Paypal und Co. Ingame-Käufe tätigen. Legt euch also unbedingt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an und sichert eure Accounts.