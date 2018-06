Thanos, Meister der Infinity-Schelle und Bringer von Kometen-Kopfscherz. Was der Antagonist aus Marvels Kinokracher Avengers: Infinity War im Film und in Fortnite so effektvoll praktiziert, geht jetzt auch in GTA 5. Dank einer Thanos-Mod für Rockstars Gangster-Epos kommt der außerirdische Fiesling nämlich nach Los Santos. Und natürlich führt er die ultimative Waffe mit, um Chaos und Verwüstung zu stiften: seinen Infinity-Handschuh.

Unendliche Zerstörung

Wie das Gameplay-Video oben eindrucksvoll zeigt, hat Modder JulioNIB bei der Integration des Bösewichts in die GTA-5-Spielwelt ganze Arbeit geleistet. Belesene Marvel-Fans wissen, dass der Infinity Handschuh seinem Träger so ziemlich jede erdenkliche Superkraft gewährt. Unter anderem verfügt Thanos dank der Script-Mod auch in GTA über die Fähigkeit, die Gravitation zu beeinflussen und Leute und Gegenstände durch die Luft schweben zu lassen. Oder er lässt per Fingerschnipsen die Hälfte der Bevölkerung auf einmal das Zeitliche segnen.

Solange Thanos im Besitz des Handschuhs ist, wird er auch nie wieder einen Staubsauger benötigen. Bei Bedarf pflanzt er einfach ein Schwarzes Loch in die Landschaft und beobachtet, wie alles in der Singularität verschwindet. Zudem kann er sich teleportieren und, ebenfalls wie im Film, wie eine Rakete gen Himmel schießen und anschließend die Erde mit Deadpool'scher Superhelden-Landung zum Beben bringen.

Nicht so erfreulich ist die Tatsache, dass ihr die Mod nur herunterladen könnt, wenn ihr bei Patreon mit mindestens 2 Dollar pro Monat als Unterstützer von JulioNIB einsteigt. Aber hey, der Modder hinter GTA 5: Ironman und GTA 5: Hulk (es zeichnet sich ein Muster ab) möchte auch ein wenig von seiner Mühe profitieren.

Wie GTA 5 mit der Grafik-Mod Nexus ausschaut, könnt ihr euch in der folgenden Bildergalerie zu Gemüte führen:

