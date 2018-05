Hartnäckig hält sich Grand Theft Auto 5 in den Verkaufscharts, auch fünf Jahre nach dem initialen Release auf Konsolen. Publisher Take-Two vermeldet im aktuellen Finanzbericht, dass inzwischen 95 Millionen Kopien des Gangster-Epos verkauft wurden.

Erst letztes Jahr stellte GTA 5 den Rekord als meistverkauftes Spiel aller Zeiten in den USA ein. Mit 95 Millionen verkauften Einheiten belegt GTA 5 den dritten Platz bei den weltweiten Gesamtverkäufen und muss sich nur zwei Klötzchen-Giganten geschlagen geben: Minecraft und Tetris.

GTA 5 reitet auf der Online-Welle

Am anhaltenden Erfolg hat der Multiplayer-Part GTA Online einen wesentlichen Anteil. Mit regelmäßigen neuen Inhalten wie dem Doomsday-Heist, neuen Modi wie dem Battle-Royale-Spinoff und einer schier endlosen Anzahl an neuen Autos hält man alte Spieler bei der Stange und zieht auch jetzt noch neue Fans an. Erst kürzlich brachte Take-Two eine Premium-Online-Edition von GTA 5 in den Handel, die dem Käufer gleich einen ganzen Batzen Ingame Währung aus Konto bringt.