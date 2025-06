GTA 5: Nicht einmal der Schauspieler von Michael mag die Yoga-Mission, aber aus ganz anderen Gründen als die Fans

Yoga und GTA scheinen irgendwie nicht zu matchen - das finden sowohl zahlreiche Fans als auch einer der Schauspieler.

GTA 5 ist bekannt für grandiose Charaktere, willkürliche Gewalt, schnelle Autos und natürlich bissige Satire. Und obwohl Begriffe wie Wellness und Sport im ersten Moment keine Assoziationen zu Rockstars Gangster-Epos verursachen dürften, sollten wohl bei jedem Fan die Glocken läuten, wenn sie das Wort Yoga hören.

Grund dafür ist die berüchtigte Mission Yoga beruhigt , die ohne Zweifel als eine der unbeliebtesten Aufgaben des gesamten Spiels bezeichnet werden kann. Wie der Michael-Darsteller Ned Luke nun verraten hat, kann er sie auch nicht leiden - wenn auch aus anderen Gründen als die Fans.

Ein ganzer Arbeitstag Yoga

Was ist das für eine Aufgabe? In der Story-Mission Yoga beruhigt steuert ihr Michael und werdet von Amanda dazu gebracht, zusammen mit Fabien einige Yoga-Übungen durchzuführen. Das empfanden zahlreiche Fans als zeitraubend und langweilig. Wer 100 Prozent erreichen wollte, durfte außerdem trotz Zeitdruck keine Fehler machen.

Keine Liebe im Internet: Auf X veröffentlichte der GTA-Fan-Account GTA 6 Countdown einen Beitrag, in dem ein Screenshot aus der Mission gezeigt wird. In der Überschrift heißt es: Zweifelsohne die schlimmste Mission in GTA 5.

Der Michael-Darsteller stimmt dem in der Kommentar-Sektion glasklar zu. Jedoch mit einem interessanten Zusatz: Zweifelsohne die schlimmste Mission, um sie zu drehen. Ich habe mich dafür acht Stunden abgeschwitzt.

Wohl die wenigsten dürften sich Gedanken darüber gemacht haben, wie die Mission entwickelt wurde. Offenbar musste Ned Luke die Übungen für den Motion-Capture-Dreh in Wirklichkeit ausüben. Und wer bereits nach den wenigen Minuten im Spiel genervt war, kann sich sicherlich vorstellen, warum der Darsteller alles andere als positiv darauf zurückblickt.

