Von Mindseye erhofften sich manche eine GTA-Alternative, doch der Steam-Release spricht eine andere Sprache

Mindseye fährt beim Steam-Release mit Vollgas gegen die Wand.

Viele von uns blickten dem Release des Action-Adventures Mindseye wahrscheinlich mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis entgegen. Denn zwar stammt das Spiel vom bekannten GTA-Entwickler Leslie Benzies und sah in ersten Trailern richtig schick aus.

Doch kurz vor dem Release häuften sich die Anzeichen dafür, dass es Mindseye doch nicht der erhoffte GTA-Konkurrent wird. Jetzt haben wir eine erste Antwort.

Auf Steam stößt Mindseye zum Release auf nur wenig Interesse. In der Spitze waren am Releasetag gerade mal 3.302 Spielerinnen und Spieler online. Und auch die sind nicht besonders zufrieden mit dem Open-World-Spiel: Nur 42 Prozent der etwa 750 Bewertungen fallen positiv aus. Mindseye scheint zum Release in keinem guten Zustand zu sein.

1:32 Das Action-Spektakel MindsEye lässt im Launch Trailer keinen Stein auf dem anderen

Was wird kritisiert?

Mindseye hat offenbar deutlich mehr als ein nur ein Problem. Die ersten Steam-Reviews äußern sich ausführlich dazu, was dem Spiel aktuell noch fehlt:

Technik: Viele Spielerinnen und Spieler beklagen unverhältnismäßig hohe Systemanforderungen und schlechte Performance. Selbst auf Highend-Systemen mit starken Grafikkarten kommt es offenbar zu Performance-Einbrüchen, Abstürzen und Grafikfehlern. Spieler berichten davon, dass auch niedrigere Grafikeinstellungen keine höheren FPS bringen.

Viele Spielerinnen und Spieler beklagen unverhältnismäßig hohe Systemanforderungen und schlechte Performance. Selbst auf Highend-Systemen mit starken Grafikkarten kommt es offenbar zu Performance-Einbrüchen, Abstürzen und Grafikfehlern. Spieler berichten davon, dass auch niedrigere Grafikeinstellungen keine höheren FPS bringen. NPCs: Die Vertonung der Charaktere bezeichnen viele Reviews als uninspiriert und leblos. Es seien keinerlei Emotionen zu erkennen.

Die Vertonung der Charaktere bezeichnen viele Reviews als uninspiriert und leblos. Es seien keinerlei Emotionen zu erkennen. Open World: Die Welt wirkt auf viele Spielerinnen und Spieler wenig lebendig, was unter anderem an der mangelhaften KI liegt: NPCs bauen dauernd Unfälle und reagieren kaum oder gar nicht auf ihre Umwelt. Es gibt aber wohl abseits der Hauptstory auch schlicht zu wenig zu tun.

Was wird gelobt?

Neben aller harschen Kritik gibt es allerdings auch positive Stimmen. Immerhin 42 Prozent der Spielerinnen und Spieler geben einen Daumen nach oben, auch wenn für sie längst nicht immer alles in Ordnung ist.

Gelobt wird in erster Linie die Story von Mindseye. Zwar wurden die meisten Reviews nach nur wenigen Stunden Spielzeit verfasst, doch sie heben filmreife Zwischensequenzen und den grundsätzlich spannenden Ansatz der Geschichte hervor. Einige Spielerinnen und Spieler betonen auch, auf keinerlei Performance-Probleme gestoßen zu sein.

Was sagen wir? Die ersten Steam-Reviews dürften die Skepsis gegenüber Mindseye bei vielen von uns noch einmal verstärken. Ganz offensichtlich braucht das Spiel zumindest einige Patches. Wir selbst konnten das Action-Adventure bisher noch nicht testen, weil wir vor Release keinen Zugang zum Spiel bekamen. Wie unser aktueller Plan aussieht, lest ihr in der oben verlinkten News.