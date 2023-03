GTA 6: Rapper 50 Cent sorgt mit kryptischem Teaser für Aufsehen

Das nächste GTA kommt definitiv - ist dabei 50 Cent möglicherweise involviert?

Rockstar hat die Entwicklung des nächsten Grand Theft Auto längst bestätigt, trotzdem bleiben aktuell noch viele Fragen offen. Jetzt bringt sich 50 Cent für eine potenzielle Rolle in GTA 6 ins Gespräch: Wird der Musiker nach Dr. Dre Teil der Spielereihe?

50 Cent deutet mögliche GTA 6-Rolle an

Was der Rapper auf Social Media teilt: Am 1. März 2023 veröffentlichte Curtis Jackson a.ka. 50 Cent bei Instagram und Twitter ein verheißungsvolles Bild aus GTA: Vice City auf Twitter und Instagram. Den Post untertitelte er mit Ich erkläre das später .

GTA 6 und Vice City: Nach dem großen Gameplay-Leak um GTA 6 wissen wir mittlerweile, dass Rockstar mit dem nächsten Teil der Reihe definitiv nach Vice City zurückkehren will. Damit liegt natürlich die Vermutung nahe, dass 50 Cent etwas dazu anteast und nicht beispielsweise zu GTA Online.

Was hinter dem Teaser stecken könnte: Bezüglich 50 Cents potenzieller Rolle in GTA 6 gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten:

50 Cent könnte sich in GTA 6 selbst spielen und einen Gastauftritt haben - eben wie schon Dr. Dre in den GTA Online-Updates The Cayo Perico Heist und The Contract.

50 Cent könnte etwas zum Soundtrack von GTA 6 beisteuern oder sogar als Moderator eines fiktiven Radiosenders involviert sein - wie zum Beispiel DJ Pooh.

Vielleicht hat 50 Cent auch gar nichts mit GTA 6 zu tun - stattdessen könnte der Rapper ebenso eine mögliche Rolle in GTA Online anteasen.

Ebenso gab es in letzter Zeit Gerüchte und Spekulationen um eine mögliche Verfilmung von GTA als TV-Serie. Hierfür würde sprechen, dass 50 Cent auf Power anspielt - eine Serie, die Jackson als Produzent und Hauptdarsteller mitverantwortet.

Dabei handelt es sich natürlich um bloße Spekulation. Was genau es mit 50 Cent und seinem potenziellen Tease zu GTA 6 auf sich hat, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Im The Contract-Update für GTA Online spielte Dr. Dre eine tragende Rolle. Dass 50 Cent in einem ähnlichen Projekt bei Rockstar involviert ist, wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Allzu überraschend wäre es aber nicht, sollte Rockstar in Zukunft weiter mit Musikern wie 50 Cent oder Dr. Dre zusammenarbeiten. Das Studio hatte sich in den vergangenen Jahren bereits immer weiter ins musikalische Genre vorgewagt und beispielsweise mit Circoloco Records ein eigenes Label gegründet.

Was denkt ihr: Was könnte hinter dem Teaser von 50 Cent zu Vice City stecken? Könnte der Post tatsächlich etwas mit Grand Theft Auto 6 zu tun haben? Oder steckt dahinter möglicherweise etwas anderes? Teilt uns eure Spekulationen und Theorien in den Kommentaren mit!