GTA 6 wird der wichtigste Release in der Geschichte der Videospiele, sagt renommierter Analyst

Laut einem Experten könnte GTA 6 von enormer Bedeutung für die gesamte Branche sein.

Dass Fans den Release von GTA 6 kaum erwarten können, ist hinlänglich bekannt. Doch für die Videospielindustrie soll gerade diese Veröffentlichung wichtiger sein als jede andere. Zumindest laut dem Analysten Matt Piscatella - der Experte des amerikanischen Marktforschungsinstituts Circana hält GTA 6 für extrem bedeutend.

In einem Interview mit GamesIndustrie.biz verrät der Experte, wie sich die Branche seiner Meinung nach in der nächsten Zeit entwickeln wird. Piscatella geht davon aus, dass Kunden weniger Geld für Videospiele ausgeben werden:

Grand Theft Auto als Wendepunkt: Das Interesse an Spielen soll vor allem mit dem Release von GTA 6 zurückkehren. Der Experte erklärt:

Das wird ein hartes Jahr, aber wenn man sich das Jahr 2025 ansieht, wenn die Zinssätze sinken und das Geld für die Entwickler und Publisher wieder etwas freier fließt, dann sollte der Entwicklungszyklus wieder einen Schub bekommen. Vor allem mit GTA 6 werden wir einen neuen Schub an Interesse bekommen. Wahrscheinlich gab es in der Branche noch nie etwas Wichtigeres zu veröffentlichen, also kein Druck.