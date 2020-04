Während sich angebliche Leaks zu GTA 6 hauptsächlich um Setting und Release-Termin ranken, halten sich Gerüchte zum Hauptcharakter in Grenzen. Damit fragen sich nun Rockstar-Fans auf Reddit, wen sie denn in der Fortsetzung zu Grand Theft Auto 5 spielen könnten - und erstellen im Zuge einer Umfrage ihre persönliche Wunschfigur.

Dabei können sich Teilnehmer zwischen den folgenden Attributen entscheiden:

Geschlecht: Männlich, weiblich oder non-binär

Männlich, weiblich oder non-binär Alter: In den 20ern, 30ern oder 40+

In den 20ern, 30ern oder 40+ Ethnische Zugehörigkeit: spanischer, afro-amerikanischer, kaukasischer oder sonstiger Herkunft

spanischer, afro-amerikanischer, kaukasischer oder sonstiger Herkunft Persönliche Vorgeschichte: Mafia, Kleinkrimineller, Ex-Militär oder Herumtreiber

GTA-Fans basteln ihre Hauptfigur für Teil 6

Aus diesen Bausteinen der Reddit-Umfrage basteln sich Fans schon jetzt ihren persönlichen Wunsch-Charakter für GTA 6. Da die Abstimmung erst einige Stunden alt ist, haben noch nicht allzu viele Rockstar-Fans daran teilgenommen. Einige von denen, die sich bereits äußerten, haben die den Reddit-Thread bereits zum Anlass genommen, eine komplette Geschichte für »ihre perfekte Hauptfigur« zu spinnen.

GabeMora75 orientiert sich beispielsweise an den unbestätigten Gerüchten, dass sich die Handlung von GTA 6 über mehrere Jahrzehnte hinweg abspielen könnte. Dafür würde er gerne einen jungen Charakter - wie beispielsweise Franklin Clinton aus GTA 5 sehen - der sich über diesen Zeitraum hinweg älter und von seinem kriminellen Leben geprägt sowie gezeichnet wird.

UpJumpsDaBoogie7-9s hält es wiederum für eine gute Idee, wenn GTA 6 das Prinzip mehrere spielbarer Charaktere weiterverfolgt und damit zum Beispiel den Konflikt eines Drogenbarons mit einem DEA-Agenten zeigt. Also zwei Figuren, die auf der jeweils anderen Seite des Gesetzes stehen und versuchen, sich gegenseitig zur Strecke zu bringen.

Ailaikwon schert sich dagegen nicht um die spezifischen Einzelheiten und ist der Meinung, dass Rockstar erst einmal das Kunststück vollbringen muss, für GTA 6 einen Hauptcharakter zu schaffen, der Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 übertrifft oder ihm zumindest ebenbürtig ist.

Wir wollen eure Meinung wissen!

An dieser Stelle kommt ihr ins Spiel: Wir wollen von euch wissen, welchen Hauptcharakter oder sogar mehrere spielbare Figuren ihr in GTA 6 gerne sehen würdet. Dabei sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt - immerhin wissen wir aktuell nicht einmal, wie die Rockstar-Fortsetzung konkret aussehen wird.

Umfrage: Welche Hintergrundgeschichte wünscht ihr euch für den nächsten GTA-Protagonisten?

Kehrt GTA 6 tatsächlich nach Vice City zurück? Spielt sich die Handlung in den 80ern ab? Wird sich die Handlung auf ein Drogenkartell-Setting konzentrieren? Und dürfen wir vielleicht um ersten Mal in der Geschichte der GTA-Reihe einen weiblichen Charakter spielen? Die Multiplayer-Modi GTA Online und Red Dead Online zählen dabei freilich nicht.

Lasst es uns in den Kommentaren wissen, was für eine Person ihr gerne in GTA 6 spielen würdet. Falls ihr euch dafür interessiert, was sich die GameStar-Redaktion für Grand Theft Auto 6 wünscht, könnt ihr das natürlich ebenfalls nachlesen.