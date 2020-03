GTA 6 heißt GTA VI(CE)? Angeblich neue Infos zum Setting aufgetaucht

Wenn man den Leaks und Gerüchten der vergangenen Monate Glauben schenken darf, wissen wir schon jetzt mehr über GTA 6, als Rockstar lieb ist. Einer neuen Fan-Theorie zufolge, kennen wir dank des neuen DLCs für GTA Online schon jetzt, an welchen Schauplätzen das Spiel mit dem mutmaßlichen Titel »GTA VI(CE)« spielen soll.

GTA 6: Nicht nur Vice City als Schauplatz?

Wie Spieler des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 vermuten, beschränkt sich das Setting von GTA 6 nicht nur auf Vice City. Den neuesten Theorien der Fans zufolge soll der Rockstar-Titel seine Geschichte auf Schauplätze wie Mexiko und Michigan/Chicago ausweiten.

Natürlich ist zum aktuellen Stand der Dinge nicht einmal offiziell bestätigt, dass GTA 6 tatsächlich kommt - auch wenn wir daran keine Zweifel haben - und zu Vice City zurückkehren wird. Allerdings decken sich die neuen Hinweise mit den angeblichen Infos aus vorangegangenen Leaks und Gerüchten. Einen Überblick darüber bekommt ihr übrigens im GTA-6-Hub unserer Kollegen der GamePro.

So haben Spieler nun entdeckt, dass sich die Geographie der Height of Society-Rennstrecke der realen von Nord- und Südamerika gleicht. Die Rennstrecke ist Teil der erst kürzlich veröffentlichten Racing-Erweiterung für GTA Online und auf Reddit (via Imgur) ist die Community davon überzeugt, dass es sich dabei um keinen Zufall handelt:

Was verraten Leaks & Gerüchte angeblich über GTA 6?

Wie bereits erwähnt, wissen wir aktuell nicht offiziell, ob sich GTA 6 bereits in Entwicklung befindet und wann das fertige Spiel erscheinen soll. Allerdings ist es durchaus wahrscheinlich, dass Rockstar Games bereits (seit geraumer Zeit) daran arbeitet, nachdem Red Dead Redemption 2 veröffentlicht wurde und eigentlich »nur« der Online-Modus Red Dead Online weiterhin ausgebaut wird.

So folgte in den vergangenen Monaten ein Gerücht bzw. Leak auf den anderen, die sich allesamt mehr oder weniger auf einen bestimmten Aspekt einigen: Es soll zurück nach Vice City gehen. Einen Rahmen bietet dafür angeblich ein Drogenkartell-Setting, während sich die Handlung von den 80ern aus über mehrere Jahrzehnte erstreckt.

Diese angeblichen Infos sollten natürlich allesamt mit Vorsicht genossen werden. Auf Reddit prophezeiten übrigens erst kürzlich Fans, dass eine Enthüllung von GTA 6 bzw. GTA VI(CE) für den 20. März 2020 ansteht. Wer weiß: Vielleicht wissen wir zu diesem Termin tatsächlich bald mehr?