GTA 6: Wer sind Jason, Lucia und die anderen? Alles, was ihr zu Rockstars neuen Charakteren wissen müsst

2:47 GTA 6 zeigt in neuem Trailer endlich mehr von Vice City

Autoplay

Das lange Warten auf Neuigkeiten hat ein Ende. Zwar wurde der Release von GTA 6 kürzlich um einige Monate nach hinten verschoben, jetzt beglückt uns Rockstar aber trotzdem mit umfangreichen Einblicken in Vice City und seine Bewohner.

Nicht nur gibt es einen neuen Trailer, die Entwickler haben auch viele brandneue Infos zu den schrägen Charakteren veröffentlicht, die uns in GTA 6 begegnen.

Schnellnavigation:

Jason Duval

Hauptcharakter Nummer 1 ist Jason Duval und er ist wie so häufig ein klassischer Kleinkrimineller. Bereits in einem fragwürdigen Umfeld voller dubioser Gestalten aufgewachsen, versuchte er diese Vergangenheit bei der Army loszuwerden. Jetzt hat es ihn in die Leonida Keys verschlagen, das südliche Archipel des Bundesstaats.

Aber auch hier schlägt er sich wieder mit Arbeit für Drogenschieber durch und träumt von einem besseren Leben mit seiner Herzallerliebsten, Lucia.

Lucia Caminos

Lucia Caminos ist der zweite Hauptcharakter. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Kämpferin und das hat sie offenbar in den Knast gebracht. Bereits im ersten Trailer sahen wir, wie sie aus dem Gefängnis entlassen wurde. Bisher ist nur bekannt, dass sie dort landete, »weil sie für ihre Familie kämpfte«.

Apropos Familie: Lucias Familie ist von Liberty City nach Vice City gekommen und den Kampfsport lernte sie noch in den Kinderschuhen vor ihrem Vater. Jetzt ist sie fest entschlossen, gemeinsam mit ihrer großen Liebe Jason etwas aus ihrem Leben zu machen.

Cal Hampton

Doch was wären echte Gangster ohne Kompliz- äh Freunde? Cal Hampton ist Freund und »Arbeitskollege« von Jason. Er scheint ein wenig anfällig für Verschwörungstheorien zu sein, weshalb er am liebsten bei ein paar Bier in seinen sicheren vier Wänden den Funk der Küstenwache belauscht. Cal hat nicht viel, aber das stört ihn auch nicht. Er mag sein einfaches Leben.

Brian Heder

Wer in den Keys mit Drogen zu tun hat, kommt nicht an Brian Heder vorbei. Er ist der ansässige Drogenschieber und Chef von Jason und Cal. Mit seiner dritten Ehefrau Lori lässt er von seiner Bootswerft aus andere für sich die Drecksarbeit machen. Dafür darf Jason aber auch mietfrei in einer seiner Immobilien wohnen.

Boobie Ike

Während Cal und Jason sich am unteren Ende der Nahrungskette herumschlagen, hat Boobie Ike es geschafft sich einen Namen in der Unterwelt von Vice City zu machen. Seine krummen Geschäfte haben ihm Reichtum und Anerkennung eingebracht. Neben Immobilien und einem Stripclub nennt er sogar ein Tonstudio sein Eigen.

Dort will er gemeinsam mit dem aufstrebenden Musikproduzenten Dre'Quan den nächsten großen Star hervorbringen – und damit das Label Only Raw Records direkt in die Ruhmeshalle katapultieren.

Dre'Quan Priest

Dre'Quan Priest hat zwar auch schon so einiges auf dem Kerbholz fragwürdiger Geschäfte, aber für ihn stand immer eines im Mittelpunkt: Musik. Bisher hat er vor allem unbekannten Künstlern in Boobies Stripclub Gigs verschafft, doch mit dem Duo Real Dimez erhofft er sich den großen Durchbruch für sein Label Only Raw Records.

Real Dimez

Das Duo Real Dimez besteht aus Bae-Luxe und Roxy, die seit der Highschool ein Herz und eine Seele sind. Ihr Geschäftsmodell ist es, Dealer über den Tisch zu ziehen, anzügliche Rap-Songs zum Besten zu geben und das alles reichweitenstark in den sozialen Medien zu präsentieren.

Das hat ihnen vor fünf Jahren eine Hit-Single mit DWNPLY eingebracht, die sie über Nacht bekannt machte. Jetzt versuchen sie gemeinsam mit Only Raw Records an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Raul Bautista

Was wäre GTA ohne Bankraub? In GTA 6 tritt Raul Bautista für diese Sparte der Kriminalität auf die Bühne. Während er die Mächtigen um große Beträge erleichtert, ist er immer auf der Suche nach Nachwuchstalenten.

Der charmante Schuft will hoch hinaus und geht gerne Risiken ein, um den Gewinn zu maximieren. Doch wer hoch stapelt, kann tief fallen. Und so wie wir GTA kennen, kann das ganz schön wehtun.

So wie wir Rockstar und die Reihe kennen, dürften diese Charaktere eine gute Mischung aus Tiefgang und Skurrilität bieten. Auf euren Touren durch den Staat von Leonida dürftet ihr zudem auf einige weitere neue Bekanntschaften und Gegenspieler treffen.

Im Trailer sieht man bereits ein paar der Gesichter, zu denen uns noch die Namen fehlen. Nicht auszuschließen ist zudem, dass wir auf einige alte Bekannte treffen könnten. Das ist in den vergangenen Teilen der Reihe jedenfalls öfter mal vorgekommen.