Map von GTA 6: Fans fügen alle bisherigen Infos zu einer großen Karte zusammen

Der GTA-Fan DuPz0r sowie ein Teil der GTA-Mapping-Community arbeiten seit einigen Monaten daran, anhand der verfügbaren Informationen die Karte von GTA 6 nachzubauen. Durch die kürzliche Veröffentlichung des zweiten Trailers hat das Team nun haufenweise neues Futter erhalten und die aktualisierte Version ihres Projekts veröffentlicht.

Das ist erst der Anfang

Der nördliche Bereich der Karte bleibt bisher ein Mysterium. Bildquelle: kingofhearts67; Reddit/imgur.

Die Karte erinnert von der Form stark an den US-Bundesstaat Florida. Kein Wunder, schließlich deutete bereits der erste Trailer stark darauf hin, dass der neue Ort Leonida von der Region an der Ostküste inspiriert wurde. EliteFireBox, wie DuPz0r auf Reddit heißt, schreibt zur aktualisierten Version:

Rockstar hat uns einen Haufen neue Informationen zu GTA 6 geliefert und wir arbeiten gerade hart daran, die Punkte zu verbinden. Da es so viele neue Inhalte gibt, dachte ich, dass ich die Karte in kleinen Intervallen aktualisieren werde, damit wir nicht warten müssen, bis hunderte neue Dinge hinzugefügt wurden.

Der Reddit-Nutzer kingofhearts67 ergänzt außerdem:

Diese Karte ist ein sehr früher Entwurf dessen, was wir im zweiten Trailer gesehen haben. Sie wird sich noch stark verändern und wir lokalisieren langsam weitere Orte. Bei der schwarzen Außenlinie sind wir uns ziemlich sicher, die orangefarbene wird nur spekuliert. Wie zuvor ist die nördliche Grenze fraglich und es wird sogar über eine richtige Staatsgrenze gemunkelt.

Zuletzt wird noch darauf hingewiesen, dass die großen, kargen Flächen nicht tatsächlich leer sind, sondern dass es bisher nur keine Hinweise auf deren Inhalte gibt. Bevor ins Blaue geraten wird, lassen die Fans den Bereich daher einfach leer.

Aktuell wird mit Hochdruck weiter gearbeitet und ihr könnt euch darauf freuen, was die Gruppe noch herausfindet. In den Kommentaren zeigt sich die Reddit-Community begeistert darüber, wie schnell das Team bereits erste neue Informationen in der Karte aktualisieren konnte. Der Nutzer YouWide2085 fängt die Stimmung mit seinem Kommentar hervorragend ein:

Die GTA-Community ist so cool, ich liebe es!

Nicht nur auf Reddit tummeln sich engagierte GTA-Fans, sondern auch in der GameStar-Redaktion. Unser Redakteur und langjähriger Rockstar-Fan Vali hat die neuen Informationen analysiert und zehn Details herausgesucht, die ihn maßlos begeistern.