GTA 6: Rockstar hat über 70 neue Screenshots und Artworks rausgehauen

Lang genug hat uns Rockstar mit nur einem Artwork zu GTA 6 zappeln lassen. Kurz nach der Ankündigung der Release-Verschiebung auf den 26. Mai 2026 überschüttet uns der Entwickler mit einem neuen Trailer und über 70 Screenshots und Artworks. Die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten!

Hier seht ihr alle Screenshots und Artworks zu GTA 6 auf einen Blick. Weiter unten haben wir sie euch noch einmal in kleinere Häppchen nach Charakteren und Orten unterteilt.

Bei uns findet ihr natürlich noch mehr Infos zu GTA 6 und allem, was damit zu tun hat. In der Link-Box haben wir zum Beispiel eine kleine Trailer-Analyse für euch. Außerdem erklären wir, wer die wichtigsten Charaktere aus Rockstars kommendem Action-Spiel sind. Und Heiko ordnet in seiner Kolumne ein, was die Bekanntgabe des Releases von GTA 6 mit der Spielebranche macht.