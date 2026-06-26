Wann erscheint GTA 6 Online? Zumindest wissen wir jetzt: Zum Release gibt's nur den Singleplayer

Wann kommt GTA 6 Online? Zumindest nicht zum Release, so viel ist jetzt klar.

Schon beim Vorgänger Grand Theft Auto 5, erschien GTA Online etwa 2 Wochen später. Auch bei GTA 6 Online wissen wir nun, dass der (potenzielle) Multiplayer nicht direkt zum Release von GTA 6 verfügbar sein wird.

Diese Woche hat Rockstar ordentlich Infos zu GTA 6 gedroppt - unter anderem den Preorder-Start und wie es mit den Preisen ausschaut. Beides findet ihr etwas weiter unten in der Link-Box zum Weiterschmökern. Allerdings interessiert viele GTA-Fans nicht nur, wie es um den Solo-Modus bestellt ist. Immerhin erfreut sich auch GTA Online als Multiplayer großer Beliebtheit.

Auch dazu gibt es nun erste Neuigkeiten. Die Kollegen von IGN haben nämlich direkt von Rockstar bestätigt bekommen, dass GTA 6 zumindest zum Launch eine reine Singleplayer-Erfahrung wird. Die gleiche Info findet sich in den zahlreichen Produktbeschreibungen der Stores, in denen jetzt die Vorbestellungen angelaufen sind. Grand Theft Auto 6 ist eine Singleplayer-Erfahrung , heißt es da ebenfalls ganz schnörkellos.

Das schließt logischerweise GTA Online zum Release aus, aber auch einen potenziellen Koop-Modus mit den beiden Hauptfiguren. Trotzdem gibt es noch Hoffnung für Mehrspieler-Enthusiasten.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage

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GTA 6 ist eine Singleplayer-Erfahrung

Dass GTA 6 irgendwann einen Multiplayer bekommt, erscheint für viele nach dem Erfolg von GTA Online beim Vorgänger sehr wahrscheinlich. Wie und in welcher Form ist aktuell aber noch unklar. Rockstar könnte theoretisch einfach das bisherige GTA Online weiterführen und ein gewaltiges Update mit neuen Inhalten dafür herausbringen. Höchstwahrscheinlich wird aber der Besitz von GTA 6 vorausgesetzt, wenn ein potenzieller Mehrspieler nicht sogar als separates Paket verkauft wird.

Konkrete Infos zur Umsetzung oder gar ein offizieller Termin, fehlen bisher aber. Bleibt der Zeitplan GTA 5 treu, können wir aber hoffentlich innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen bis hin zu einem Monat mit einer Form von Mehrspieler rechnen.

Die kürzliche Ankündigung zu den Vorbestellungen deutet aber zumindest an, dass das bestehende GTA Online in irgendeiner Form weitergeführt wird. Als ein Preorder-Bonus wird nämlich das Premium-Abo GTA+ für den aktuellen Multiplayer angegeben, das unter anderem mit Ingame-Währung, Rabatten und mehr lockt. Wird das Abo nicht eins zu eins in einem neuen Teil weitergeführt, spricht das eher dafür, dass Rockstar sich erstmal auf das bestehende GTA Online fokussiert, statt eine neue Version zu entwickeln.

Werden GTA Online und GTA Online 2 parallel existieren?

Das würde auch insofern Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass GTA Online weiterhin sehr erfolgreich ist. Laut SteamDB liegt der 24-Stunden-Höchststand von GTA 5 allein auf dem PC bei fast 90.000 Spielern, die gleichzeitig eingeloggt waren. Es liegt nahe, dass die nicht alle nur im Singleplayer unterwegs waren - der ist immerhin schon viele Jahre draußen. Und da GTA 6 direkt zum Launch nicht für PC verfügbar sein wird, hätten diese Spieler erstmal keine Alternative.

Spannend in diesem Zusammenhang ist auch eine Aussage von Take-Two-Chef Strauss Zelnick, die er letztes Jahr gegenüber IGN getroffen hat. Er nennt im Hinblick auf die Zukunft von GTA Online NBA 2K Online als Beispiel, das seit einigen Jahren in zwei separaten Versionen in China verfügbar ist. Auch wenn das keine offizielle Bestätigung ist, erscheint mit dieser Strategie im Hinterkopf durchaus möglich, dass ein GTA Online und GTA Online 2 später parallel zueinander existieren.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series, wenn alles wie geplant läuft. Die PC-Version wird sich wie schon beim Vorgänger verzögern. Es geht diesmal nach Vice City, das dem realen Miami nachempfunden wurde, wo ihr ein Gangster-Pärchen steuert. Zum ersten Mal gibt es so auch eine weibliche Hauptfigur. Allgemein bleibt aber wohl viel beim Alten: Ihr erkundet die Open World, klaut Autos, schießt, stellt euch Heist-Missionen und verliert euch in simplen Alltagsaktivitäten.