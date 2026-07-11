Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger

Wie es aussieht, schneidet sich GTA 6 bei den Waffen eine Scheibe von Red Dead Redemption 2 ab.

Spätestens seit am 25. Juni 2026 die Vorbestellungen für Grand Theft Auto 6 gestartet sind, ist das Spiel Dauerthema in den Online-Medien. Ein besonders großes Augenmerk wurde zunächst auf die 20 Euro teurere Ultimate-Edition gelegt, die mit zahlreichen Zusatzinhalten kommt.

Einige davon liefern reichlich Hinweise darüber, was uns in dem fertigen Spiel erwartet - darunter auch eine Mechanik, die ihr womöglich schon aus Red Dead Redemption 2 kennt.

Ihr seid ein Gangster und kein Packesel

Einer der Zusatzinhalte lässt euch eine bestimmte Garage kostenlos nutzen, in der ihr laut Rockstar euren Loadout anpassen könnt. Das deutet darauf hin, dass ihr nicht alle eure Waffen gleichzeitig bei euch tragen könnt. Ihr müsst also stets entscheiden, welche Waffen ihr ausrüstet und welche ihr zu Hause lasst. In den Vorgängern hattet ihr stets euer gesamtes Arsenal parat.

Zuletzt hat Rockstar das bei Red Dead Redemption 2 eingeführt, wo ihr zwei Gewehre und eine Nebenwaffe bei euch tragen könnt. Allein durch die zahlreichen Waffenklassen könnt ihr aber davon ausgehen, dass ihr bei GTA 6 mehr als drei Waffen mitnehmen dürft. Dennoch zwingt es euch dazu, Prioritäten zu setzen.

Eine weitere Mechanik? Obendrein könnt ihr bei Red Dead 2 zusätzliche Waffen auf eurem Pferd deponieren. Es ist denkbar, dass in GTA 6 euer Auto als zusätzliches Lager fungiert.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage

Autoplay

Theoretisch hat GTA 5 Online auch einen Waffenschrank, bei dem ihr Waffen-Loadouts speichern könnt. Doch der wurde erst drei Jahre nach Release hinzugefügt, als die Anzahl verfügbarer Waffen bereits erhöht worden war. Ohne Waffenschrank wäre das Waffenrad viel zu überladen. Rockstar plant jetzt offenbar voraus und fügt das Feature dieses Mal direkt ein.

Die Community beurteilt die Entscheidung positiv

Das limitierte Waffen-Loadout wurde natürlich auch in diversen Foren und auf Social Media heiß diskutiert. Das Feedback fällt dort größtenteils positiv aus. So schreiben etwa die Fans auf Reddit:

ElSalvo: Ich mag den Wechsel zu einem Waffensystem im Stil von RDR2, bei dem dein Auto als mobiler Waffenschrank dient, tatsächlich sehr. Die Vorstellung, dass man vom Golfspielen direkt zu einer wandelnden Verkörperung des Todes mit 100 verfügbaren Waffen werden kann, ist schon etwas übertrieben.

AncapRanch: Mich freut das, und es wird GTA 6 Online so viel besser machen.

The_Great_Silence_: Solange ich eine abgesägte Schrotflinte als Seitenwaffe und eine AR 15 als Hauptwaffe tragen kann, bin ich zufrieden damit.

Bedenkt jedoch, dass Rockstar damit nur Waffenschränke bestätigt hat, nicht jedoch, dass ihr wirklich nicht alle eure Kanonen, Knüppel und Co. mitschleppen könnt. Auch die Mechanik, dass ihr in eurem Auto Gegenstände verstauen könnt, ist noch nicht sicher. Betrachtet diese Spekulationen also mit einer angemessenen Menge Skepsis. Weitere Infos zu GTA 6 findet ihr in der Linkbox weiter oben.