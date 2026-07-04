Wir haben 11.000 Leute gefragt, ob sie sich GTA 6 vorbestellen, das Ergebnis dürfte Rockstar nicht gefallen

Ihr habt bei der Vorbestellung von GTA 6 überhaupt keine Eile und seid mindestens so entspannt wie Protagonist Jason hier.

Vergangene Woche hat der Vorbestellstart von GTA 6 die Gaming-Welt in Aufruhr versetzt – und wir wollten von euch wissen, ob ihr schon zugeschlagen habt. Knapp 11.000 von euch haben abgestimmt, und das Ergebnis fällt erstaunlich eindeutig aus: Der große Vorbesteller-Ansturm findet zumindest in der GameStar-Community nicht statt.

Das Ergebnis: Nur 17 Prozent haben vorbestellt

So habt ihr abgestimmt (10.931 Stimmen gesamt):

Nein, ich kaufe erst später: 45 Prozent (4.958 Stimmen)

45 Prozent (4.958 Stimmen) Nein, mich interessiert GTA nicht: 25 Prozent (2.780 Stimmen)

25 Prozent (2.780 Stimmen) Ja, die Ultimate-Edition: 14 Prozent (1.488 Stimmen)

14 Prozent (1.488 Stimmen) Unsicher, ich will erst noch neues Gameplay sehen: 13 Prozent (1.404 Stimmen)

13 Prozent (1.404 Stimmen) Ja, die Standard-Edition: 3 Prozent (301 Stimmen)

Fast die Hälfte der Teilnehmenden wartet noch ab.

Nur 17 Prozent von euch haben also tatsächlich vorbestellt – und wenn, dann greift ihr lieber gleich zur 100 Euro teuren Ultimate-Edition statt zur Standardversion. Wer schon vorab Geld auf den Tisch legt, will offenbar das komplette Paket.

Bemerkenswert ist auch der zweite Platz: Ein Viertel von euch winkt bei GTA komplett ab. Bei einem Spiel, das gerne als größter Launch der Videospielgeschichte gehandelt wird, ist das eine erstaunlich große Gruppe.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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»Wo ist die PC-Option?«

Die mit Abstand häufigste Rückmeldung in den Kommentaren betraf allerdings gar nicht das Spiel selbst, sondern unsere Umfrage: Euch fehlte die Antwortmöglichkeit »Ich warte auf die PC-Version«.

Eine PC-Fassung von GTA 6 ist offiziell schlicht noch nicht angekündigt, auch wenn nach den Vorgängern kaum jemand daran zweifelt, dass sie irgendwann kommt. Wer auf die PC-Version wartet, dürfte sich also größtenteils hinter den 45 Prozent »Ich kaufe erst später« verbergen.

Kommentare wie »Da ich GTA6 auf dem PC spielen werde, bleibt mir nichts anderes übrig als abzuwarten« (Sir Hurl) oder das knappe »Keine PC Version also auch keine Vorbestellung. It's that simple« (DofD) ziehen sich durch sämtliche Kommentarseiten.

Eure Argumente gegen die Vorbestellung

Auch abseits der Plattformfrage habt ihr eine ganze Reihe von Gründen genannt, warum ihr (noch) nicht zuschlagt:

Kein Gameplay, kein Geld: Viele von euch stören sich daran, dass Rockstar zum Vorbestellstart kein echtes Gameplay gezeigt hat. »Keine Infos, kein Gameplay, kein pre-order!«, fasst es LowCashGamer zusammen.

Viele von euch stören sich daran, dass Rockstar zum Vorbestellstart kein echtes Gameplay gezeigt hat. »Keine Infos, kein Gameplay, kein pre-order!«, fasst es LowCashGamer zusammen. Digital geht nichts aus: Da GTA 6 zum Start nur digital erscheint, sehen etliche Kommentatoren schlicht keinen Anlass zur Eile. Download-Codes werden schließlich nicht knapp, wie EarMaster trocken anmerkt: »Es ist eh nur ein Key und die werden ihnen nicht ausgehen.« Als einzigen legitimen Grund für eine frühe Vorbestellung nennt ihr den Preload kurz vor Release – und selbst dafür reiche es, ein paar Tage vorher zu bestellen.

Da GTA 6 zum Start nur digital erscheint, sehen etliche Kommentatoren schlicht keinen Anlass zur Eile. Download-Codes werden schließlich nicht knapp, wie EarMaster trocken anmerkt: »Es ist eh nur ein Key und die werden ihnen nicht ausgehen.« Als einzigen legitimen Grund für eine frühe Vorbestellung nennt ihr den Preload kurz vor Release – und selbst dafür reiche es, ein paar Tage vorher zu bestellen. Fehlende Disc-Version: Für Unmut sorgt zudem, dass es zum Launch keine physische Fassung gibt. Kommentator slicer777 spottet: »Hab die leere Blu-ray Hülle vorbestellt. Media Markt hat schon einen Hinweis geschrieben. Könnte demnächst ausverkauft sein.«

Auf der anderen Seite stehen die überzeugten Vorbesteller: Langjährige Fans wie KilluMax, der nach eigener Aussage jeden Teil doppelt kauft (»1x zum Auspacken, 1x für die Vitrine«), sehen bei Rockstar schlicht kein Risiko – und prognostizieren ohnehin ein Millionengeschäft in den ersten Tagen, ganz egal, wie diese Umfrage ausgeht.

Wie ordnet ihr das Ergebnis ein? Seht ihr im niedrigen Vorbesteller-Anteil ein echtes Warnsignal für Rockstar, oder relativiert sich das alles spätestens, sobald die ersten Tests da sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.