»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!

Mit Arma 2 und einem blutverschmierten Fußball warb Valve 2010 auf der Steam-Startseite.

Gestern ist der Steam Summer Sale 2026 zu Ende gegangen, und wie gewohnt lief die Werbung dafür routiniert ab: ein Trailer mit Kochduellen, Weltraumerkundung und Fußball, dazu zwei extrem gut gelaunte Sprecher. Freundlich, bunt, alles ziemlich glatt.

1:13 Der riesige Steam Summer Sale startet diesen Donnerstag - wir kennen schon jetzt 18 Spiele im Angebot

Auf Reddit kursieren derzeit wieder alte Banner aus einer Zeit, in der Valve das komplett anders angegangen ist. Wer sie zum ersten Mal sieht, reibt sich vielleicht die Augen: Der Steam Summer Sale 2010 wurde nicht als Rabattfest verkauft, sondern als Warnung vor dem Sommer.

Der Sommer als Feind

Am 24. Juni 2010 eröffnete Valve seinen Sommer-Sale offiziell unter dem Namen »Perils of Summer«, zu Deutsch etwa »Gefahren des Sommers«. In der Ankündigung hieß es sinngemäß, jedes Jahr würden Millionen Menschen von den langen, sonnigen Sommertagen nach draußen gelockt, was ihr Verletzungsrisiko drastisch erhöhe. Die Empfehlung von Valve: drinnen bleiben, sicher spielen und dabei kräftig sparen. Der Sale lief zunächst bis zum 4. Juli, ergänzt um tägliche Flash-Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt.

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Es blieb nicht bei der einen Ansage. Schon am zweiten Tag, dem 25. Juni, warnte Valve, dass in der Zeit, die man zum Lesen der Nachricht brauche, vermutlich bereits tausende Menschen bei irgendeiner riskanten Freizeitaktivität im Freien verletzt worden seien.

Der siebte Tag des 2010er-Sales war komplett dem Thema Sport gewidmet, dazu die Ansage, alles sei lustig und gut, bis sich jemand verletze – am besten spiele man es also sicher und hole sich lieber ein paar neue Spiele.

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Fußball, Radfahren, Schwimmen: All das wurde von Valve für die Dauer des Sales offiziell zur Bedrohung erklärt, während drinnen der eigentliche Sport besser auf Steam stattfinden sollte.

Zum Abschluss der Aktion, am 2. Juli, gratulierte Valve allen, die den Sommer bis dahin unbeschadet überstanden hatten. Wer die Warnungen dagegen in den Wind geschlagen hatte und dabei »gefallen, gequetscht oder gestochen« wurde, bekam süffisante Genesungswünsche - und den Hinweis, man habe es ja gesagt.

Erinnert ihr euch noch an die alten Steam Sales oder kennt ihr sie nur aus den Nostalgie-Threads? Und welche Steam-Sale-Ära gefällt euch besser: die Ich-warne-euch-Nummer von 2010 oder die durchgestylten Trailer von heute? Schreibt es uns gern in die Kommentare!