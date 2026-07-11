Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!

Bevor durchgestylte Trailer den Steam Summer Sale prägten, verkaufte Valve euch die Rabattwochen mit einer simplen Botschaft: Draußen lauert die Gefahr!

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
11.07.2026 | 11:04 Uhr

Mit Arma 2 und einem blutverschmierten Fußball warb Valve 2010 auf der Steam-Startseite. Mit Arma 2 und einem blutverschmierten Fußball warb Valve 2010 auf der Steam-Startseite.

Gestern ist der Steam Summer Sale 2026 zu Ende gegangen, und wie gewohnt lief die Werbung dafür routiniert ab: ein Trailer mit Kochduellen, Weltraumerkundung und Fußball, dazu zwei extrem gut gelaunte Sprecher. Freundlich, bunt, alles ziemlich glatt.

Video starten 1:13 Der riesige Steam Summer Sale startet diesen Donnerstag - wir kennen schon jetzt 18 Spiele im Angebot

Auf Reddit kursieren derzeit wieder alte Banner aus einer Zeit, in der Valve das komplett anders angegangen ist. Wer sie zum ersten Mal sieht, reibt sich vielleicht die Augen: Der Steam Summer Sale 2010 wurde nicht als Rabattfest verkauft, sondern als Warnung vor dem Sommer.

Der Sommer als Feind

Am 24. Juni 2010 eröffnete Valve seinen Sommer-Sale offiziell unter dem Namen »Perils of Summer«, zu Deutsch etwa »Gefahren des Sommers«. In der Ankündigung hieß es sinngemäß, jedes Jahr würden Millionen Menschen von den langen, sonnigen Sommertagen nach draußen gelockt, was ihr Verletzungsrisiko drastisch erhöhe. Die Empfehlung von Valve: drinnen bleiben, sicher spielen und dabei kräftig sparen. Der Sale lief zunächst bis zum 4. Juli, ergänzt um tägliche Flash-Deals mit bis zu 90 Prozent Rabatt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es blieb nicht bei der einen Ansage. Schon am zweiten Tag, dem 25. Juni, warnte Valve, dass in der Zeit, die man zum Lesen der Nachricht brauche, vermutlich bereits tausende Menschen bei irgendeiner riskanten Freizeitaktivität im Freien verletzt worden seien.

Der siebte Tag des 2010er-Sales war komplett dem Thema Sport gewidmet, dazu die Ansage, alles sei lustig und gut, bis sich jemand verletze – am besten spiele man es also sicher und hole sich lieber ein paar neue Spiele.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Fußball, Radfahren, Schwimmen: All das wurde von Valve für die Dauer des Sales offiziell zur Bedrohung erklärt, während drinnen der eigentliche Sport besser auf Steam stattfinden sollte.

1
Um nie wieder die Müllabfuhr zu verpassen, hat sich ein Bastler ein geniales Erinnerungs-Gadget zum Nachbasteln gebaut
von Aaron Hofmann
2
Weil John Deere Reparaturen unmöglich machte, mussten Bauern die Traktoren bisher teilweise hacken – ein Gerichtsbeschluss soll das jetzt ändern
von Jonas Herrmann
3
Das wissen nur wenige: Eine Münze in den Gefrierschrank zu legen, kann eine gute Idee sein
von Nils Raettig

Zum Abschluss der Aktion, am 2. Juli, gratulierte Valve allen, die den Sommer bis dahin unbeschadet überstanden hatten. Wer die Warnungen dagegen in den Wind geschlagen hatte und dabei »gefallen, gequetscht oder gestochen« wurde, bekam süffisante Genesungswünsche - und den Hinweis, man habe es ja gesagt.

Erinnert ihr euch noch an die alten Steam Sales oder kennt ihr sie nur aus den Nostalgie-Threads? Und welche Steam-Sale-Ära gefällt euch besser: die Ich-warne-euch-Nummer von 2010 oder die durchgestylten Trailer von heute? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

zu den Kommentaren (2)
Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 4 Stunden

»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!

vor einem Tag

AC Black Flag Resynced bekommt von Steam-Usern ziemlich auf den Deckel. Einer der Gründe: 80 Euro an DLCs!

vor einem Tag

Fantasy-Städtebau mit 94% positiven Steam-Reviews dieses Wochenende kostenlos - und noch zwei weitere Spiele

vor 2 Tagen

Der Steam Summer Sale endet heute: Für Kurzentschlossene hier noch mal alle unsere Empfehlungen

vor 2 Tagen

»Dort gehen wir nicht hin« - Einen Button auf Steam fürchtet die Community mehr als der Teufel das Weihwasser
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger

vor 4 Minuten

Es sieht ganz so aus, als werde GTA 6 beim Tragen der Waffen deutlich realistischer als all seine Vorgänger
Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief

vor einer Stunde

Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief
In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung   1

vor 2 Stunden

In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung
»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!   2     2

vor 4 Stunden

»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!
mehr anzeigen