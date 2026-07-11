Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief

Bei diesen drei Serien vermisst Franzi bis heute die Fortsetzungen, die wahrscheinlich niemals kommen werden. (rechts: Kaya Scodelario aus der Serie Spinning Out) Bildquelle: Netflix

Netflix hat mir schon mehr als einmal das Herz gebrochen! Ich verliebe mich in Figuren und ihre Geschichten und kurz nach Release heißt es dann oft: »Tja, du musst für immer mit diesem heftigen Cliffhanger leben!«

In den letzten sechs Jahren wurden gleich mehrere Serien abgesetzt, in die ich all meine Zeit und Hoffnung gesetzt habe. Dabei ist von Dystopie bis psychologisches Sport-Drama alles dabei. Drei dieser Abschiede haben mir besonders weh getan und sogar Jahre später hoffe ich immer noch darauf, dass ich irgendwann mit einem Comeback überrascht werde. Sagt niemals nie!

Dreimal gebrochenes Herz, bitte!

#1 – Spinning Out

1:46 Spinning Out: Das Netflix-Drama zeigt, wie herausfordernd der Profisport für die mentale Gesundheit sein kann

Autoplay

Genre: Sport/Drama I Release: 2020 I Folgen: 10 I Showrunner: Samantha Stratton und Lara Olsen I Cast: Kaya Scodelario, Evan Roderick, January Jones, Willow Shields

Spinning Out zeigt nicht unbedingt ultra realistisch, wie der Profi-Sport Eiskunstlaufen hinter den Kulissen aussieht, aber dafür eine mutige und teils ehrliche Darstellung von mentaler Gesundheit. Die Hauptfigur Kat (Kaya Scoldelario) leidet genau wie ihre Mutter an einer bipolaren Störung.

Zwischen all dem Stress und dem Streben nach Perfektion durchlebt sie alle möglichen Phasen ihrer Erkrankung. Die Serie zeigt dabei ziemlich schonungslos nicht nur Kats manische Phasen, die unter anderem von extremer Euphorie geprägt sind, sondern auch ihre absoluten Tiefphasen, die sich durch tiefe Traurigkeit und Antriebslosigkeit kennzeichnen.

Scodelario macht hier einen fantastischen Job, die einzelnen Episoden ihrer Figur darzustellen. Ich hätte so gerne gesehen, wie Kats Reise weitergeht und wie sie komplett zu alter Stärke auf dem Eis zurückfindet.

#2 – The Society

1:44 The Society: Eine Gruppe von Highschool-Schülern muss in ihrer eigenen Stadt ums Überleben kämpfen, nachdem alle Erwachsenen verschwunden sind

Genre: Sci-Fi/Dystopie I Release: 2019 I Folgen: 10 I Showrunner: Christopher Keyser I Cast: Kathryn Newton, Gideon Adlon, Sean Berdy, Natasha Liu Bordizzo, Alex Fitzalan

Tribute von Panem hat damals meine Begeisterung für Dystopien entfacht und seither ist es eines meiner Lieblings-Genres. In The Society kehrt eine Gruppe von Highschool-Schülern nach einem Schulausflug in ihre Kleinstadt zurück und muss feststellen, dass alle Erwachsenen und Kinder verschwunden sind. Plötzlich ist ihre Heimat von einem undurchdringlichen Wald umgeben – das dürfte einige von euch sicherlich an die Serie Under the Dome erinnern.

Wie überleben Jugendliche in einer Welt ohne Erwachsene, wo aber eigentlich gerade die wichtige Entscheidungen bezüglich Ressourcenknappheit, Regierungsformen, Justiz und Exekutive treffen? Alles wirkt wie ein realistisches soziologisches Experiment, und das ist einfach unfassbar spannend.

Denn die Schüler müssen so schnell wie möglich eine funktionierende Gesellschaft aufbauen, die bestimmten Regeln und Gesetzen folgt. Und dann wäre da ja auch noch die Frage, wo denn eigentlich alle geblieben sind und ob sie sich überhaupt in ihrer Heimatstadt befinden? Diese Mysterien werden wohl niemals aufgelöst werden – wirklich schade!

Dabei wurde The Society sogar zwei Monate nach Release eigentlich um eine zweite Staffel verlängert. Im August 2020 wurde die Serie dann doch eingestellt, der Grund: Komplikationen aufgrund der Covid-Pandemie.

#3 – Julie and the Phantoms

2:34 Julie and the Phantoms: In der Netflix-Serie entdeckt ein Mädchen nach dem Verlust ihrer Mutter durch eine Geister-Band ihre Liebe zur Musik neu

Genre: Komödie/Drama/Fantasy I Release: 2020 I Folgen: 9 I Showrunner: Dan Cross und David Hoge I Cast: Madison Reyes, Charlie Gillespie, Owen Patrick Joyner, Jeremy Shada, Carlos Ponce

Julie and the Phantoms ist die Antwort auf die Frage, wie man sich nach einem schweren Verlust wieder berappelt und an sich selbst glaubt. Ja, gut, nicht jeder von uns bekommt dabei drei Geister an die Seite gestellt, die vor 25 Jahren an einer Lebensmittelvergiftung gestorben sind, aber der Gedanke zählt.

Hauptfigur Julie (Madison Reyes) verliert nach dem Tod ihrer Mutter völlig die Verbindung zur Musik und findet sie erst beim gemeinsamen Musizieren mit der Geister-Rockband Sunset Curve wieder.

Und dieser Soundtrack bleibt wirklich im Kopf! Bis heute landen die Songs regelmäßig wieder in meinen Playlisten, und die Serie löst ein unfassbar großes Komfortgefühl in mir aus. Mit meinen damals 21 Jahren zählte ich eigentlich nicht unbedingt zur Zielgruppe, aber Julie and the Phantoms hat mich tief berührt – und tut es heute noch.

So, genug von meinem Herzschmerz. Was ist mit euch? Welche Serie hat euch so richtig in ihren Bann gezogen und wurde dann nach einer Staffel eingestampft? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr dürft natürlich auch längere Shows betrauern, zwei, drei oder vier Seasons können natürlich auch zu wenig sein. Geteiltes Leid ist halbes Leid.