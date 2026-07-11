Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung

In Season 2 von X-Men ‘97 verstecken sich mit den Darstellern von Worf, Beverly Crusher und Q gleich drei Fan-Lieblinge aus Star Trek: Picard.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
11.07.2026 | 12:28 Uhr

Neben Worf-Darsteller Michael Dorn (links) sind noch zwei weitere Star-Trek-Legenden in X-Men 97 mit dabei. Bildquelle: ParamountMarvel StudiosDisney Neben Worf-Darsteller Michael Dorn (links) sind noch zwei weitere Star-Trek-Legenden in X-Men '97 mit dabei. Bildquelle: Paramount/Marvel Studios/Disney

99 Prozent positive Kritiken auf Rotten Tomatoes kommen nicht gerade oft zusammen. Aktuell kann sich Staffel 2 der beliebten Animationsserie X-Men '97 sogar mit einer Quote von 100 Prozent rühmen. Womit sie ebenfalls prahlen kann, sind die neuen Cast-Mitglieder.

Als echte Star-Trek-Legenden sind diesmal John de Lancie, Gates McFadden und Michael Dorn mit an Bord. Alle drei sind bereits seit 39 Jahren ein fester Bestandteil des Universums und waren zuletzt in Staffel 2 und 3 von Star Trek: Picard zu sehen.

Dort verkörperte De Lancie wie gewohnt das nahezu allmächtige Wesen Q. McFadden war natürlich in der Rolle der ehemaligen leitenden medizinischen Offizierin der Enterprise D, Beverly Crusher zu sehen. Und Dorn fungierte als ehemalige Sicherheitschef der Enterprise D, Worf.

Video starten 1:58 Zu 99 Prozent positiv: Als eine der besten Marvel-Serien kündigt X-Men '97 im Trailer zu Staffel 2 ihre Rückkehr an

Für X-Men '97 schlüpfen sie jetzt in komplett andere Sci-Fi-Rollen, die wir euch hier direkt einmal auflisten:

  • John de Lancie als Rama-Tut alias Kang the Conqueror, der als Schlüsselfigur in der Machtübernahme des mächtigen Apocalypse erweist.
  • Gates McFadden als Mutter Askani, die den X-Men dabei hilft, Apocalypse aufzuhalten.
  • Michael Dorn als Baal, der Anführer der Sandstormers. In den Comics ist er der Ziehvater von Apocalypse.

Bereits in den ersten drei Episoden ist de Lancie als Kang zu hören und läutet somit die Rückkehr des Bösewichts ein. Eigentlich sollte He Who Remains in Avengers 5 nämlich als neuer Widersacher der Superheldentruppe fungieren. Da Kang-Darsteller Jonathan Majors jedoch in einem Gerichtsverfahren in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen und infolgedessen gefeuert wurde, stellen sich die Avengers jetzt als Nächstes Dr. Doom (Robert Downey Jr.) entgegen.

Die neuen Folgen von Season 2 erscheinen seit dem 1. Juli 2026 wöchentlich auf Disney Plus. Staffel 1 könnt ihr euch dort natürlich auch anschauen. Falls ihr kein Abo beim Streaming-Dienst besitzt und trotzdem einmal reinschnuppern wollt, findet ihr die ersten zwei Folgen derzeit komplett kostenlos bei YouTube.

Mehr zu Marvel
Marvel oder DC? Wir haben euch nach dem besseren Superhelden-Universum gefragt und ihr habt einen klaren Favoriten
von Marie-Lena Höftmann
Marvel oder DC? Wir haben euch nach dem besseren Superhelden-Universum gefragt und ihr habt einen klaren Favoriten
Nach Avengers 5 und 6 beginnt »Phase 0« - warum das Marvel Cinematic Universe nochmal von vorne anfängt
von Vali Aschenbrenner
Nach Avengers 5 und 6 beginnt »Phase 0« - warum das Marvel Cinematic Universe nochmal von vorne anfängt
Spider-Man: Seit sieben Jahren habe ich mich nicht mehr so auf einen Marvel-Film gefreut wie auf Brand New Day – und der Grund dafür ist grün
von Franziska Hammerschmidt
Spider-Man: Seit sieben Jahren habe ich mich nicht mehr so auf einen Marvel-Film gefreut wie auf Brand New Day – und der Grund dafür ist grün

Worum geht’s in Staffel 2 von X-Men ’97?

Das verbliebene Team der X-Men wird quer durch die Zeit verstreut. Hier ist alles dabei: von den Anfängen des mächtigen Bösewichts Apocalypse im alten Ägypten bis hin zur düsteren, fernen Zukunft. Während die X-Men damit beschäftigt sind, einen Weg in ihre Zeit – die 1990er-Jahre – zurückzufinden, versucht eine neue Mutanten-Truppe namens X Factor, die Welt vor dem drohenden Chaos zu bewahren.

Marvel hat die Serie übrigens bereits um eine dritte Staffel verlängert, die voraussichtlich im Sommer 2027 auf Disney Plus veröffentlicht wird.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief

vor 41 Minuten

Netflix hat schon viele meiner liebsten Serien nach einer Staffel abgesetzt, aber bei 3 davon sitzt der Schmerz besonders tief
In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung   1

vor 2 Stunden

In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung
»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!   2     2

vor 4 Stunden

»Sport ist gefährlich und sollte vermieden werden« - Steam Sales vor 16 Jahren waren anders wild!
Er war einer der größten Stars von Big Bang Theory, verschwand aber dann für 7 Jahre von der Bildfläche: Jetzt ist der Leonard-Darsteller mit neuer Rolle zurück   8     1

vor 4 Stunden

Er war einer der größten Stars von Big Bang Theory, verschwand aber dann für 7 Jahre von der Bildfläche: Jetzt ist der Leonard-Darsteller mit neuer Rolle zurück
mehr anzeigen