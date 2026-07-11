In Staffel 2 der aktuell besten Marvel-Serie feiern gleich drei Star-Trek-Ikonen eine heimliche Wiedervereinigung

Neben Worf-Darsteller Michael Dorn (links) sind noch zwei weitere Star-Trek-Legenden in X-Men '97 mit dabei. Bildquelle: Paramount/Marvel Studios/Disney

99 Prozent positive Kritiken auf Rotten Tomatoes kommen nicht gerade oft zusammen. Aktuell kann sich Staffel 2 der beliebten Animationsserie X-Men '97 sogar mit einer Quote von 100 Prozent rühmen. Womit sie ebenfalls prahlen kann, sind die neuen Cast-Mitglieder.

Als echte Star-Trek-Legenden sind diesmal John de Lancie, Gates McFadden und Michael Dorn mit an Bord. Alle drei sind bereits seit 39 Jahren ein fester Bestandteil des Universums und waren zuletzt in Staffel 2 und 3 von Star Trek: Picard zu sehen.

Dort verkörperte De Lancie wie gewohnt das nahezu allmächtige Wesen Q. McFadden war natürlich in der Rolle der ehemaligen leitenden medizinischen Offizierin der Enterprise D, Beverly Crusher zu sehen. Und Dorn fungierte als ehemalige Sicherheitschef der Enterprise D, Worf.

1:58 Zu 99 Prozent positiv: Als eine der besten Marvel-Serien kündigt X-Men '97 im Trailer zu Staffel 2 ihre Rückkehr an

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Für X-Men '97 schlüpfen sie jetzt in komplett andere Sci-Fi-Rollen, die wir euch hier direkt einmal auflisten:

John de Lancie als Rama-Tut alias Kang the Conqueror , der als Schlüsselfigur in der Machtübernahme des mächtigen Apocalypse erweist.

, der als Schlüsselfigur in der Machtübernahme des mächtigen Apocalypse erweist. Gates McFadden als Mutter Askani , die den X-Men dabei hilft, Apocalypse aufzuhalten.

, die den X-Men dabei hilft, Apocalypse aufzuhalten. Michael Dorn als Baal, der Anführer der Sandstormers. In den Comics ist er der Ziehvater von Apocalypse.

Bereits in den ersten drei Episoden ist de Lancie als Kang zu hören und läutet somit die Rückkehr des Bösewichts ein. Eigentlich sollte He Who Remains in Avengers 5 nämlich als neuer Widersacher der Superheldentruppe fungieren. Da Kang-Darsteller Jonathan Majors jedoch in einem Gerichtsverfahren in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen und infolgedessen gefeuert wurde, stellen sich die Avengers jetzt als Nächstes Dr. Doom (Robert Downey Jr.) entgegen.

Die neuen Folgen von Season 2 erscheinen seit dem 1. Juli 2026 wöchentlich auf Disney Plus. Staffel 1 könnt ihr euch dort natürlich auch anschauen. Falls ihr kein Abo beim Streaming-Dienst besitzt und trotzdem einmal reinschnuppern wollt, findet ihr die ersten zwei Folgen derzeit komplett kostenlos bei YouTube.

Worum geht’s in Staffel 2 von X-Men ’97?

Das verbliebene Team der X-Men wird quer durch die Zeit verstreut. Hier ist alles dabei: von den Anfängen des mächtigen Bösewichts Apocalypse im alten Ägypten bis hin zur düsteren, fernen Zukunft. Während die X-Men damit beschäftigt sind, einen Weg in ihre Zeit – die 1990er-Jahre – zurückzufinden, versucht eine neue Mutanten-Truppe namens X Factor, die Welt vor dem drohenden Chaos zu bewahren.

Marvel hat die Serie übrigens bereits um eine dritte Staffel verlängert, die voraussichtlich im Sommer 2027 auf Disney Plus veröffentlicht wird.