GTA 6: Ein Release 2025 ist fast sicher, aber der Take-Two-Chef will es nicht »verhexen«

Seit 14 Monaten gibt es kein neues Gameplay aus GTA 6 zu sehen, dennoch soll das Spiel noch dieses Jahr erscheinen.

Seit der Ankündigung von GTA 6 vergeht kaum eine Woche ohne neue Spekulationen um den Release-Termin. Nun hat Take-Two im Zuge seines aktuellen Finanzberichts noch einmal bekräftigt: Der Open-World-Gigant soll weiterhin im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Take-Two bleibt optimistisch – mit einer kleinen Einschränkung

Im aktuellen Finanzbericht betont Take-Two die Bedeutung des kommenden Jahres und listet GTA 6 weiterhin für Herbst 2025. Konkret heißt es:

Wenn wir nach vorn schauen, wird dieses Kalenderjahr eines der stärksten, die Take-Two je hatte, da wir planen, Sid Meier's Civilization 7 am 11. Februar, Mafia: The Old Country im Sommer, Grand Theft Auto 6 im Herbst sowie Borderlands 4 auf den Markt zu bringen.

Das Unternehmen zeigt sich also weiterhin zuversichtlich, dass GTA 6 wie geplant erscheint. Doch CEO Strauss Zelnick ließ in einem Interview mit IGN durchblicken, dass das nicht in Stein gemeißelt ist:

Schaut, es gibt immer das Risiko einer Verschiebung, und ich denke, sobald man Worte wie absolut benutzt, verhext man es.

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Autoplay

Rockstars Geschichte spricht eine deutliche Sprache

So beruhigend die Aussagen von Take-Two für ungeduldige Fans nun klingen mögen, Rockstars bisherige Veröffentlichungsstrategie lässt Zweifel aufkommen. Das Studio ist bekannt dafür, seine Spiele erst dann auf den Markt zu bringen, wenn sie den eigenen hohen Standards entsprechen – auch wenn das bedeutet, dass ihr länger warten müsst.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass fast jeder große Titel von Rockstar mindestens einmal verschoben wurde:

GTA 4 sollte ursprünglich im Oktober 2007 erscheinen, wurde aber wenige Monate vorher um ein halbes Jahr auf April 2008 verschoben.

GTA 5 war zunächst für Frühjahr 2013 angekündigt, landete letztlich erst im September 2013 in den Regalen.

Red Dead Redemption 2 wurde mehrfach verschoben: Erst von 2017 auf Frühjahr 2018, dann schließlich auf Oktober 2018.

Angesichts dieser Historie wäre es also keine Überraschung, wenn sich auch GTA 6 verschiebt und erst im Jahr 2026 erscheint.

Für den Moment hält Take-Two aber weiter am Herbst 2025 fest. Doch bis zur tatsächlichen Veröffentlichung können noch viele Dinge passieren – und Rockstar wird wohl keine Kompromisse eingehen, wenn das Spiel noch nicht seinen Qualitätsstandards entspricht.

Aber was meint ihr? Erscheint GTA 6 wirklich noch dieses Jahr? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!