Werden Spiele wie GTA 6 künftig von KIs entwickelt? 2K-Chef glaubt an das »Genie« des Menschen

Werden KIs bald fast selbstständig Spiele entwickeln? Der CEO von Take-Two glaubt nicht daran.

Automatisch Spiele coden, designen, schreiben? Strauss Zelnick, der Chef von GTA-6-Publisher Take-Two Interactive, glaubt nicht an KIs als magische Wunderwaffen für alles. Schon gar nicht könne KI das Genie der Menschen ersetzen, wenn es um das Schreiben guter Geschichten geht.

Wenn es nach Zelnick geht, bleiben starke Geschichten das Ressort von menschlichen Autoren. Die Arbeit werde aber deutlich effizienter vonstattengehen.

Das sagt der Chef des GTA-Publishers

In einem Investorengespräch äußerte sich der Geschäftsmann ausführlich über KI, die er als mächtige Tools anerkennt, die die Arbeit effizienter gestalten könnten.

Während die jüngsten Entwicklungen im Bereich der KI für viele überraschend und aufregend sind, sind sie für uns zwar aufregend, aber keineswegs überraschend. Wir sind der Ansicht, dass KI es uns ermöglichen wird, bessere und effizientere Arbeit zu leisten. Es geht um Werkzeuge, und das sind einfach bessere und effektivere Werkzeuge.

Wenn es ums Schreiben guter Geschichten geht, durchaus ein Merkmal der GTA-Marke, komme man aber auch langfristig nicht um den Menschen herum. Laut Zelnick ist Genie die Domäne der Menschen . Für erfolgreiche Spiele brauche es Genialität, und die lasse sich nicht so einfach replizieren:

Ich wünschte, ich könnte sagen, dass die Fortschritte in der KI es einfacher machen werden, Hits zu kreieren, aber das ist natürlich nicht der Fall. Hits werden von Genies geschaffen. Und Datensätze plus Rechenleistung plus große Sprachmodelle sind nicht gleich Genie.

Das werde sich auch in Zukunft nicht ändern. Zelnick glaubt daran, dass die Menschen weiter gebraucht werden. Aber die Arbeit könne deutlich vereinfacht werden, das lässt er schon mitklingen.

Was ist mit GTA 6?

Nach einer Seltenheit im Rockstar-Kosmos, einem gigantischen Gameplay-Leak zu GTA 6, wurde es wieder still um eines der meisterwarteten Spiele der Gegenwart. Zumindest äußerten sich aber bekannte Insider zum Stand der Dinge bei GTA 6.

GTA 6 hat offiziell noch keinen Release-Termin, allerdings rechnen viele mit einer Veröffentlichung 2024. Damit würde das neue Grand Theft Auto ganze elf Jahre nach dem letzten Serienteil erscheinen.

