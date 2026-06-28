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GTA 6: Vorbestellen, abwarten oder komplett ignorieren? Stimmt jetzt bei unserer großen Umfrage ab!

Die Vorbestellungen für GTA 6 laufen. Habt ihr euch euer Ticket nach Vice City schon gesichert oder wartet ihr noch?

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Marie-Lena Höftmann
28.06.2026 | 17:21 Uhr

Wann zückt ihr eure Geldbörse oder lasst ihr sie gleich ganz stecken? Wann zückt ihr eure Geldbörse oder lasst ihr sie gleich ganz stecken?

Bei einem flüchtigen Blick in die Gaming-Timeline könnte man fast glauben, GTA 6 wäre schon draußen. Aber nein, es sind »nur« die Vorbestellungen gestartet. Dazu gab's einen Haufen neue Infos zu Rockstars Open-World-Koloss und wir wollen einmal vorfühlen, wie bei euch die Stimmung ist.

Hat euch die Flut an frischen Details erwischt und schwimmt ihr mittendrin im Hype oder lässt euch das alles völlig kalt? Wart ihr schon jetzt an der Kasse, um euch GTA 6 als Vorbesteller zu sichern? Stimme jetzt ab!

GTA 6 schon vorbestellt?

Ein einfaches »Ja« oder »Nein« reicht uns da natürlich nicht. Schließlich habt ihr beim Bestellen ja auch mehr Optionen:

Was gehört zur Standard-Edition?

Für den Preis von 80 Euro bekommt ihr die GTA 6 Standard-Edition. Darin enthalten sind das Hauptspiel und, wenn ihr vorbestellt, eine Vintage-Limousine inklusive Garage, sowie zusätzliche Outfits und Frisuren. Auch eine exklusive Waffen-Folierung ist dabei.

Außerdem kredenzt euch Rockstar ein einmonatiges GTA-Plus-Abo für GTA Online, das euch unter anderem Ingame-Währung und Rabatte gewährt. Bedenkt, dass dieses Abo nach Ablauf des Monats kostenpflichtig fortgeführt wird, solltet ihr es nicht abbestellen.

Video starten 1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage

Was gehört zur Ultimate-Edition?

Für die Ultimate Edition müsst ihr 20 Taler mehr blechen, ihr zahlt also insgesamt stolze 100 Euro. Zum Hauptspiel und dem Vorbestellerbonus samt GTA-Plus-Abo gesellt sich dann eine ganze Reihe zusätzlicher Inhalte.

Dazu gehören mehrere Fahrzeuge, Retro-Tuning samt Tuningwerkstätten, weitere Waffen und Waffenvarianten sowie exklusive Tattoos und Outfits für die beiden Hauptprotagonisten. Eine genauere Liste zu allen Ultimate-Inhalten findet ihr in folgendem Artikel:

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Sobald ihr oben abgestimmt habt, interessiert uns aber noch brennend, wie ihr zu eurer Entscheidung gekommen seid. Habt ihr gar nicht lang gefackelt und GTA 6 direkt in den Warenkorb geworfen oder investiert ihr die 80 bis 100 Euro aktuell lieber noch in etwas anderes? Oder könnte euch das Actionspiel sogar nicht egaler sein? Schreibt es uns in die Kommentare!

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Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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