Tausende Spieler kennen aktuell nur eine Frage: GTA 6 vorbestellen oder das Geld im Steam Summer Sale verpulvern?

GTA 6 oder der Steam Summer Sale: Wofür würdet ihr euer Geld aktuell lieber ausgeben?

Der 25. Juni ist für Gamer dieses Jahr ein ganz besonderer Tag. Denn heute startet nicht nur der große Steam Summer Sale - die umfangreichste Rabattaktion des Jahres in Valves Shop - sondern auch die Vorbestellungsphase für GTA 6.

Auf Steam ist dann ein Großteil des gesamten Spiele-Katalogs reduziert; ihr könnt also mal so richtig eure Wunschliste leer kaufen. Mit Grand Theft Auto 6 lockt gleichzeitig ein Ticket für das wohl meist erwartete Spiel seit Jahren. Im neusten Teil von Rockstars Gangster-Reihe geht's erneut nach Vice City.

Da Rockstar mittlerweile auch endlich die Preis-Frage geklärt hat, wissen wir, dass GTA 6 in der Basis-Version rund 80 Euro kostet; für die umfangreichere Ultimate Edition fallen 100 Euro an. Eine schöne Stange Geld, das in Zeiten der Inflation bei vielen Spielern nicht so locker sitzt. Entsprechend stellen sich aktuell im Netz viele User die Frage, wofür sie ihr Geld heute lieber ausgeben: Steam Sale oder eine GTA-Vorbestellung.

1:13 Der riesige Steam Summer Sale startet diesen Donnerstag - wir kennen schon jetzt 18 Spiele im Angebot

Autoplay

Ja, der Vergleich hinkt ein wenig. Im Steam Sale bekommt ihr viel mehr für kleines Geld und könnt sofort losspielen; GTA 6 erscheint erst im November. Gleichzeitig ist das neue GTA wohl das wichtigste und sehr wahrscheinlich auch technisch revolutionärste Spiel seit Jahren. Das wollen sich viele nicht entgehen lassen. Auf der anderen Seite erscheint GTA nur für die Konsolen und lässt PC-Spieler damit vorerst im Regen stehen.

Obwohl hier also gewissermaßen Äpfel mit Birnen verglichen werden, bewegt die Frage, wofür man seine hart verdienten 80 Euro aktuell lieber investieren würde, die Gaming-Community. Folgender Reddit-Thread bringt das finanzielle Dilemma gut auf den Punkt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der höchstbewertete Kommentar unter dem Post lautet: GTA 6 kann warten, das Spiel ist noch nicht auf dem PC. Außerdem: Die Bibliothek muss wachsen! Aber es gibt natürlich auch zahlreiche gegenläufige Meinungen.

Jetzt wollen wir es aber ganz genau wissen: Habt ihr euch Grand Theft Auto 6 bereits vorbestellt oder wollt ihr es noch tun? Oder lässt euch der ganze Hype um das Gangster-Abenteuer von Rockstar völlig kalt? Verratet es uns in der nachstehend eingebundenen Umfrage:

Wie stehen wir zu Vorbestellungen?

Grundsätzlich raten wir als Spielemagazin von Vorbestellungen ab. Denn in Zeiten der digitalen Spiele-Downloads haben diese gewissermaßen ihren ursprünglichen Sinn verloren. Als Spiele noch auf physischen Datenträgern verkauft wurden, diente eine Vorbestellung dazu, sicherzustellen, dass ihr am Launch-Tag pünktlich euer Spiel in den Händen halten könnt. Dank des Internets ist das aber heutzutage kein Problem mehr.

Bei einer Vorbestellung kauft ihr zudem die sprichwörtliche Katze im Sack. Denn wir - oder andere Spielejournalisten eures Vertrauens - haben das betreffende Spiel noch nicht getestet und können euch somit auch keine begründete Kaufempfehlung geben. GTA 6 wird zwar ziemlich sicher keine Nullnummer; doch selbst im AAA-Segment kommt es immer wieder zu bösen Überraschungen.

Die Einzigen, die ihr mit einer Vorbestellung also wirklich glücklich macht, sind die Publisher. Denn die machen sich schon vor dem Launch mit eurem Geld einen schönen Tag.

Jetzt seid ihr gefragt: Wenn ihr 80 Euro hättet, würdet ihr sie lieber für einen GTA-Preorder ausgeben oder im Steam Sale auf den Kopf hauen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare! In der obigen Linkbox findet ihr derweil mehr News rund um GTA und den Summer Sale.