GTA 6: Großer Shop verrät wichtige Details zu Spielwelt, NPCs und Gameplay-Features offenbar versehentlich zu früh

Ausgerechnet von Amazon gibt es nun einige neue Details zu GTA 6.

Rockstar lässt sich beim Thema Gameplay seit Jahren kein Wort entlocken. Umso kurioser, dass jetzt ausgerechnet eine Produktseite im Online-Handel ausplaudert, was uns in GTA 6 angeblich erwartet.

Auslöser ist der weltweite Vorbestell-Start: Während Rockstar selbst weiter mauert, listete die brasilianische Amazon-Seite auf einmal eine ganze Reihe von Features auf, die der Konzern offiziell nie bestätigt hat. Ein zweiter brasilianischer Händler, KaBum, legte sogar noch ausführlicher nach.

Was die Shop-Seiten über GTA 6 verraten

Die Einträge zeichnen ein recht konkretes Bild – aber bitte immer im Hinterkopf behalten: Es sind Händler-Beschreibungen, keine offiziellen Rockstar-Infos!

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist die Amazon-Shop-Seite noch erreichbar, einen Screenshot der (via Google Translate) übersetzten Seite seht ihr hier:

Die brasilianische Amazon-Seite beschreibt die Features ausführlicher als gewollt.

Die Shop-Seite des brasilianischen Händlers KaBum ist seit einigen Stunden nicht mehr erreichbar.

Größere, dichtere Spielwelt

Ihr sollt nicht nur durch Vice City ziehen, sondern auch Strände, Sümpfe, Kleinstädte und weitere Regionen von Leonida erkunden können. Bei KaBum heißt es vollmundig, jeder Zoll der Welt sei auf »brutale Immersion und totale Freiheit« ausgelegt.

Zwei Protagonisten in Echtzeit

Ihr wechselt im Story-Verlauf zwischen Jason und Lucia und geht in Duo-Missionen gemeinsam auf Beutezug. Jede Figur soll dabei eigene Fähigkeiten mitbringen, die den Ablauf der Raubzüge beeinflussen. Dass ihr während dieser Aufträge in Echtzeit zwischen den Figuren wechseln können sollt, ist neu.

KI-gesteuerte NPCs

Die Bewohner von Leonida sollen eigene Tagesabläufe haben und auf Basis fortschrittlicher KI »organische« Zufallsereignisse auslösen. Klingt nach einer Weiterentwicklung dessen, was Red Dead Redemption 2 breits vorgemacht hat.

Social Media im Spiel

Über das Handy eurer Spielfigur konsumiert ihr virale Clips in Echtzeit, verfolgt Vice-City-Influencer und stolpert so angeblich über geheime Nebenmissionen. Dass soziale Medien eine große Rolle spielen, hatten bereits die ersten beiden Trailer angedeutet.

2:47 GTA 6 zeigt in neuem Trailer endlich mehr von Vice City

Autoplay

Grafik und Wetter

Die Einträge werben mit Raytracing, realistischen Spiegelungen auf Autos und Wasser sowie einem dynamischen Wettersystem, das Physik und Gameplay verändern soll. Für die PS5 Pro stellt KaBum zusätzlich höhere Bildraten und schärfere Auflösungen in Aussicht.

Eine kleine Ernüchterung für die GameStar-Stammleserschaft: GTA 6 erscheint am 19. November 2026 zunächst nur für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar bis heute nicht offiziell angekündigt. Selbst wenn sich all die schicken Features bewahrheiten, müsst ihr euch am heimischen Rechner voraussichtlich noch eine Weile gedulden, bevor ihr Jason und Lucia durch Leonida steuern dürft.

Was haltet ihr von den durchgesickerten Details – klingen allesamt nicht zu abwegig, oder? Und welches der angeblichen Features würde euch am meisten reizen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.