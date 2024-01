Die Entlassungswelle in Zahlen: Offenbar ist bereits ein Drittel aller Entwickler betroffen

Zahlreiche Entwicklerinnen und Entwickler verloren letztes Jahr ihren Job.

Schon seit einigen Monaten erreichen uns immer wieder neue Berichte von zahlreichen Entlassungen bei den verschiedensten großen und kleinen Entwicklerstudios. Zuletzt kündigte etwa der Engine-Entwickler Unity an, über 1.800 Angestellte zu entlassen. Zuvor waren auch viele andere Studios, sowie große Publisher wie EA, Ubisoft oder Epic Games betroffen.

Wie viele Entwickler die Kündigungswelle inzwischen erfasst hat, zeigt nun eine großangelegte Umfrage der Game Developers Conference (GDC), einer jährlich stattfindenden Konferenz von Spiele-Entwicklern. Dabei wurden über 3.000 Entwicklerinnen und Entwickler aus verschiedenen Bereichen und Studios befragt.

So groß ist die Entlassungswelle

Von den Befragten gaben insgesamt 35 Prozent an, dass ihr Studio oder sie selbst in den vergangenen 12 Monaten von den Entlassungen betroffen waren: Sieben Prozent der Befragten wurden selbst entlassen, bei den verbleibenden 28 Prozent waren entweder direkte Kollegen, oder andere Abteilungen betroffen.

Am stärksten betrafen die Entlassungen dabei die Qualitätssicherung, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spiele auf Bugs und andere Fehler überprüfen. Hier gaben sogar 22 Prozent der Befragten an, entlassen worden zu sein.

1:31:39 Warum brennt die Spieleindustrie?

Sorgen weiterhin groß

Auch für 2024 ergibt sich nicht gerade ein hoffnungsvolles Bild: So sorgen sich 56 Prozent der Befragten, dass ihr Unternehmen im neuen Jahr von Entlassungen betroffen seien könnte. Allerdings sind nur 14 Prozent von ihnen sehr besorgt . Nach ihrer eigenen Meinung zu dem großflächigen Stellenabbau gefragt, lieferten einige Entwicklerinnen und Entwickler spannende Perspektiven:

Die Entlassungen sind besorgniserregend, da sie nicht dem üblichen zyklischen Trend eines Stellenabbaus nach der Veröffentlichung eines Projekts folgen. [...] Es ist schwer heutzutage vorherzusagen, wann und wo die Entlassungen passieren.

Ich hoffe, dass es zu mehr Gewerkschaftsgründungen führt. Wenn es keine Konsequenzen für die Arbeitgeber gibt, dann werden Massenentlassungen weiterhin passieren und größer werden.

Ich bin extrem besorgt, da der Anstieg der Entlassungen es schwieriger macht, Arbeit zu finden, wenn man neu in der Industrie ist. Es werden immer noch viele Stellen für erfahrene Entwickler angeboten, aber wenn die Studios keine Einsteigerpositionen mehr anbieten, wie sollen junge Entwickler dann Erfahrung sammeln?

