»Hat uns nicht geschadet« - Publisher von GTA 6 spricht über den Leak des Trailers

GTA 6 hat mit seinem Ankündigungs-Trailer Ende 2023 YouTube gesprengt.

Grand Theft Auto 6 war die wohl größte Spieleankündigung 2023. Jahrelang fieberten Fans auf einen Nachfolger zu GTA 5, das im November 2014 für die PS4 und im April 2015 für den PC veröffentlicht wurde.

Am 5. Dezember 2023 wurden die Fan-Gebete erhört und die Fortsetzung der Actionspiel-Reihe stellte sich mit einem schicken Trailer vor. Auch wenn Rockstar Games das Video wegen eines Leakers einen Tag eher als geplant veröffentlichen musste, hat es den Entwicklern letztendlich nicht allzu sehr geschadet - sagt zumindest der Rockstar-CEO.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zu GTA 6 schauen:

1:30 Das ist GTA 6! Der erste Trailer zeigt Vice City in neuer Pracht und den Release

Erst kürzlich gab Publisher Take-Two die neuesten Zahlen seines Hauses bekannt und CEO Strauss Zelnick nahm sich gegenüber IGN Zeit, um den geleakten Trailer aufzugreifen. Er glaubt nicht, dass der Leak tatsächlich Schaden angerichtet hat:

Es ist großartig, wenn schon die Trailer-Ankündigung eine große Neuigkeit ist, und dann waren wir sehr erfreut, als der Trailer selbst das Internet gebrochen hat. Wir könnten nicht glücklicher oder aufgeregter darüber sein. (...) Was den Leak angeht, ist es immer enttäuschend für das Team, aber letztendlich denke ich nicht, dass es uns geschadet hat.

Ihre Enttäuschung brachten die GTA-6-Entwickler in den sozialen Medien deutlich zum Ausdruck und bekamen von den Fans viel Empathie und Verständnis dafür. So schreibt beispielsweise User JenVonLeeauf X (ehemals Twitter):

Es tut mir so leid, dass euch dieser Moment gestohlen wurde. Aber es schaut so verdammt gut aus - ich kann es kaum erwarten! Glückwunsch an alle!