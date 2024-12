GTA Online: Agents of Sabotage - alles zum Release des Winter-Updates 2024

Der Online-Modus von GTA 5 veröffentlicht noch im Dezember ein Update, damit ihr die Feiertage mit Raubüberfällen verbringen könnt.

Der Winter ist da und mit ihm kommt frischer Content für GTA Online. Nachdem wir in der letzten Sommer-Erweiterung noch Verbrecher gejagt haben, wechseln wir nun in Agents of Sabotage wieder zu illegalen Machenschaften und planen Raubzüge. Alle bisherigen Infos zum Update für die kalte Jahreszeit findet ihr hier:

Release: Wann erscheint Agents of Sabotage?

Agents of Sabotage wird am 10. Dezember 2024 auf der Playstation 4, 5, Xbox One, Series X|S und auf dem PC veröffentlicht. Wie immer ist die Erweiterung für GTA Online kostenlos.

Wie groß der Download wird und ob es einen Preload geben wird, hat Rockstar bisher nicht verraten.

In der Winter-Erweiterung übernehmt ihr die Darnell-Bros-Textilfabrik. Sie wird eure Zentrale für verdeckte Operationen, um den ein oder anderen Raubzug zu planen. Der Standort wurde auch schon in der Vergangenheit für einige legendäre Verbrechen genutzt.

Ihr seid dabei natürlich nicht auf euch alleine gestellt: Die ehemalige FBI-Agentin Jodi Marshall ist nicht gut auf ihren einstigen Arbeitgeber zu sprechen und unterstützt euch. Auch Bootsmann Pavel ist zurück, den kennen manche Spieler noch aus dem Cayo-Perico-Heist.

Trailer: Das gibt's bereits zu sehen

Erstes Bewegtmaterial gibt’s auch schon, im folgenden Trailer sehen wir bereits die High-Tech-Ausstattung von Jodi, aber auch jede Menge Action während der Raubzüge.

0:30 GTA Online lässt euch im Winter-Update actionreiche Raubzüge durchführen

Autoplay

In dem Teaser sind auch weitere Inhalte zu erkennen: So scheint eine Polizei-Version für die Invetero Coquette D10 mit im Update enthalten zu sein. Ihr seht sie in Sekunde 16 im Video.

Genauere Infos zu potenziellen neuen Fahrzeugen, Waffen oder anderen Verbesserungen sind noch nicht bekannt, wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

So sehr sich Fans von GTA Online über kostenlosen Content freuen, ist in den Kommentaren des Videos dennoch ein Thema mindestens genauso präsent: Wann kommt der zweite Trailer zu GTA 6? Die erste Ankündigung des Winter-Updates hat zu einer wilden Fan-Theorie geführt, ihr könnt sie im obigen Artikel nachlesen.