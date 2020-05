Die Server von Grand Theft Auto 5 haben es zurzeit schwer. Denn nachdem der Epic Games Store das Spiel seit vergangenem Donnerstag, den 14.5., einfach verschenkt - ja, richtig gehört, ihr bekommt GTA 5 aktuell für 0 Euro - sorgt der große Andrang für überlastete Server.

GTA 5 und GTA Online down: Am Sonntag, den 17. Mai hat der offizielle Twitter-Kanal des Rockstar Supports in einen Tweet bekannt gegeben, dass der Zugang zum Rockstar Games Launcher und insbesondere zu GTA 5 am PC derzeit Probleme bereitet.

Auch via Reddit und anderen sozialen Netzwerken bestätigten zahlreiche wütende Spieler, dass sie aktuell weder offline nach Los Santos reisen, noch den Mehrspieler-Modus GTA Online starten können.

Due to extremely high player volumes, we are currently experiencing issues with access to Rockstar Games Services including the Rockstar Games Launcher and GTAV for PC. We are actively working to resolve the issue and will keep you updated of any changes.