GTA 5 als kostenlose Vollversion bei Epic jetzt so gut wie bestätigt

Nachdem der Epic Games Store in der Vergangenheit bereits immer wieder Spiele-Hits verschenkt hat, wie vor kurzem etwa World War Z oder Just Cause 4, dürfen sich PC-Spieler heute vermutlich auf den bisher größten Kracher freuen: Gemessen an mehreren deutlichen Hinweisen, ist GTA 5 - Grand Theft Auto 5 das nächste Spiel, das ihr im Epic Games Store kostenlos herunterladen und für immer behalten könnt.

GTA 5 gratis bei Epic - alle Infos

Woher stammt das Gerücht?

Zuerst berichtete die relativ unbekannte Webseite Gamepressure.com, sie habe von einer sicheren Quelle erfahren, dass GTA 5 das nächste Gratis-Spiel im Epic Store sein wird. In der Nacht auf den 14. Mai tauchte dann ein Video eines gelöschten Tweets von Epic auf, in dem die Aktion mit einem kurzen Trailer beworben wird - diesen könnt ihr hier sehen:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Wie lange soll das Angebot gelten?

Dem vermeintlichen Ankündigungstrailer zufolge läuft die Aktion vom 14. bis zum 21. Mai 2020. Das Spiel wird um 17 Uhr deutscher Zeit zum Download freigegeben.

Gibt es das komplette Spiel?

Laut der ursprünglichen Quelle Gamepressure.com soll die Premium Edition von Grand Theft Auto 5 verschenkt werden. Die enthält nicht nur die komplette Singleplayer-Story, sondern auch zahlreiche Boni für den Multiplayer-Modus GTA Online.

Alle Besitzer der Premium Edition erhalten Ingame-Gegenstände im Wert von 9.000.000 GTA-Dollar. Dazu gehören:

Waffen

Fahrzeuge

Immobilien

Unternehmen

Zusätzlich gibt es noch eine weitere Million GTA-Dollar als Bargeld zur freien Verwendung in GTA Online obendrauf.

Wie realistisch ist das Gerücht?

Im Anbetracht des gelöschten Tweets des Werbetrailers: Sehr realistisch. GTA 5 ist zwar ein riesiger AAA-Titel, kostet mittlerweile aber nur noch 30 Euro auf Steam - im Sale könnt ihr den Titel außerdem regelmäßig für 15 Euro abgreifen. Das entspricht etwa dem Preis, zu dem auch Just Cause 4 - welches vor kurzem noch bei Epic verschenkt wurde - im Sale zu kaufen ist.

Für den Publisher von GTA 5, Rockstar Games, würde eine kostenlose Veröffentlichung auch Sinn machen: GTA Online würde neue Spieler hinzugewinnen, die automatisch potentielle Kunden für die zahlreichen Mikrotransaktionen des Multiplayer-Modus sind.

Ob sich die Gerüchte wirklich bestätigen, wird sich heute im Laufe des Tages zeigen. Bis dahin könnt ihr in unserem Test zu GTA 5 nochmal nachlesen, warum der Open-World-Titel eines der besten Spiele aller Zeiten ist.