Ein neues Event in GTA Online ist eine prima Gelegenheit für euch, einen hübschen Bonus auf euer Einkommen zu erhalten. Denn wer die täglich wechselnden Tagesziele erfüllt, darf sich über einen Bonus in Höhe von 50 Prozent freuen und somit ganz leicht bis zu 45.000 GTA Dollar verdienen! In diesem Artikel liefern wir euch alle Infos, was ihr genau machen müsst.

Wenn euch nach dem Lesen das Geldfieber gepackt hat, solltet ihr unbedingt unsere Einsteiger-Tipps beherzigen, damit eurer kriminellen Karriere nichts mehr im Wege steht:

GTA Online: So bekommt ihr einen Bonus auf eure GTA-Dollar

Was genau muss ich tun? Gar nicht mal so viel - ihr müsst nur eines der Tagesziele erfolgreich abschließen, um den kräftigen Bonus einzusacken:

Donnerstag, 14. Oktober 2021 - Nehmt an einem Capture-Raid teil

Freitag, 15. Oktober 2021 - Schließt einen Spezialfahrzeugs-Auftrag ab

Samstag, 16. Oktober 2021 - Nehmt an einer Runde Sumo teil

Sonntag, 17. Oktober 2021 - Nehmt an der Adversary Series teil

Montag, 18. Oktober 2021 - Nehmt an einem Client Job teil

Dienstag, 19. Oktober 2021 - Schließt eine Vorbereitungsmission für den Doomsday Heist ab

Mittwoch, 20. Oktober 2021 - Nehmt an einer Runde Tag Team teil

Keines dieser Ziele dürfte euch vor große Herausforderungen stellen und sind somit eine gute Möglichkeit, euren Kontostand ohne große Mühen aufzustocken.

Wie viele Tagesziele gibt es pro Tag? Pro Tag könnt ihr in GTA Online jeweils drei Daily Objectives absolvieren. Bedenkt aber, dass ihr nur für die obigen Ziele den Geldbonus erhaltet. Zwei Tagesziele werden euch also automatisch zugewiesen, das dritte ist immer das jeweils aktuelle für den Tag, wie oben aufgelistet.

Warum sind Tagesziele so leicht? Die Daily Objectives stellen selbst für unerfahrene Spieler von GTA Online keine große Herausforderung dar. Die Ziele beschränken sich häufig auf die simple Teilnahme an einem bestimmten Event oder einer Mission, manchmal müsst ihr sogar nur ins Kino gehen oder in einer Bar einen Drink bestellen. Im Wiki zu GTA 5 findet ihr einen Überblick über alle Tagesziele in GTA Online.

Wie viel Zeit habe ich dafür? Rockstars spendabler Bonus wird eine Woche aktiv sein, bis alle obigen Tagesziele abgelaufen sind. Wenn ihr also Bedarf nach mehr Geld habt - und wer hat das in GTA Online nicht? -, solltet ihr euch in den kommenden Tagen regelmäßig einloggen und zumindest das eine Tagesziel erledigen.

Wann kommt die nächste Erweiterung?

Die Fans dürften sich zwar über solche Events freuen, aber noch viel ungeduldiger auf die nächste große Erweiterung warten. Derzeit ist noch nicht offiziell bekannt, auf welche Inhalte wir uns in naher Zukunft freuen dürfen. Aktuell geht man von einem Release zum Jahresende 2021 aus.

Der bekannte Leaker Tez2 hatte bereits vor einiger Zeit erste vermeintliche Infos zum nächsten Update für GTA Online veröffentlicht. Im Fokus sollen diesmal angeblich Nachtclubs mit lautstarker Musikuntermalung stehen.