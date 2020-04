GTA Online hat aktuell mit einem gravierenden Glitch zu kämpfen: Wie zahlreiche Spieler auf Reddit berichten, verlieren sie aufgrund eines Fehlers ihre Immobilien, Autos, Waffen und sogar Klamotten. Damit scheint sich der Fortschritt von mehreren hundert Spielstunden im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufzulösen.

Ausschlaggebend dafür könnte der Login-Bonus sein, mit dem Rockstar Games den Spielern im April das Online-Erlebnis von GTA 5 eigentlich versüßen wollte: Beim Einloggen sollten jedem Spieler 500.000 Ingame-Dollar ausgezahlt werden, was zuvor schon nicht ganz fehlerfrei ablief.

So bekamen manche GTA-Online-User den Bonus mehrmals ausgezahlt, während andere komplett leer ausgingen. Zu allem Übel sehen sich zahlreiche Spieler nun auch noch mit leeren Garagen, Waffenkammern, Kleiderschränken oder gar verschlossenen Immobilien konfrontiert. Unabhängig davon, ob sie die 500.000 Dollar ausgezahlt bekamen, oder nicht.

Die Spieler sind entsprechend frustriert und machen auf Reddit ihren Unmut breit: Nachdem sie bereits hunderte Spielstunden in GTA Online investiert hatten, um neue Inhalte freizuschalten und sich leisten zu können, fällt der Verlust für sie zermürbend aus. Calvin_86 schreibt beispielsweise:

"Ich habe 100 Autos und jede Immobilie, die ich in dem Spiel besitze, verloren. Ich besitze nicht einmal mehr eine Immobilie, in der ich spawnen könnte. Also wirft mich das Spiel einfach nur an den Straßenrand. All meine Waffen sind ebenfalls weg. Sieben Jahre an erspieltem Fortschritt sind weg."