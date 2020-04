In GTA Online könnt ihr derzeit ganz einfach reich werden

Rockstar Games hat mal wieder die Spendierhosen angezogen. Nachdem der Entwickler bereits im Februar 2 Millionen GTA-Dollars an die Spieler verschenkte, folgt jetzt der nächste Geldregen. Wer sich in GTA Online einloggt, erhält 500.000 Dollar geschenkt.

So bekommt ihr das Geld: Ihr müsst euch im Laufe des Monats April 2020 in GTA Online einloggen. Habt ihr das gemacht, findet ihr die halbe Million Dollar auf eurem Maze-Konto. Das war's, jetzt könnt ihr fröhlich einkaufen gehen.

Play GTA Online in April and get GTA$500,000



All month long, we're awarding a one-time GTA$500K gift to anyone who plays GTA Online.



This GTA$ will be automatically sent to your Maze Bank account (may take up to seven days to appear). pic.twitter.com/1lZ7g5GtxB