Diese Woche in GTA Online gibt es mal wieder ein paar spannende Neuerungen. Statt euch wie gewohnt vornehmlich Rabatte und eine Rotation der Spielweisen anzubieten, steht Los Santos im Zeichen von Halloween.

Als größter Augenöffner wird endlich die UFO-Mission spielbar, die zuvor bereits als Leak in den unendlichen Weiten des Internets aufgetaucht war. Schaut mal in unseren Artikel zum Thema, wenn ihr sehen wollt, wie sich das neue Business Battle mit Alien-Thema spielt:

Das Wichtigste in aller Kürze: Ihr tretet mit euren Freunden in einer speziellen Mission an, um UFO-Bauteile aus einer geheimen Merryweather-Einrichtung zu klauen. Dabei bekommt ihr ein riesiges außerirdisches Raumschiff zu Gesicht.

Alles im Zeichen von Halloween

Zur Feier des Gruselfestes schenkt euch Entwickler Rockstar drei ingame-T-Shirts im Stile von Horrorfilm-Killern, die ihr blutiges Handwerk gern mit Stil verrichten:

Außerdem dürft ihr wie gewohnt im Diamond Casino einmal kostenlos am Glücksrad drehen und erhaltet dadurch die Chance auf ein gruseliges neues Auto. Zu gewinnen gibt es das aufgemotzte Oldtimer-Gefährt mit dem klangvollen Namen Albany Fränken Stange:

Die Casino-Aktion endet am 4. November.

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

doppelte Erfahrung bei Business Battles

doppelte Erfahrung bei Horror-Adversary-Modi (zum Beispiel Halloween Bunker Series, Slashers, Lost vs. Damned und Come out to play)

Rabatt auf Einrichtungen - 40 Prozent

Paleto Bay

Mount Gordo

Sandy Shores

Zancudo River

Grand Senora Desert

Lago Zancudo

Route 68

RON Alternates Wind Farm

Land Act Reservoir

Rabatt auf Einrichtungs-Upgrades - 25 Prozent

Stil

Grafiken

Orbitalkanone

Sicherheitsraum

Lounge

Schlafquartiere

Rabatt auf Fahrzeuge - 30 Prozent

Albany Lurcher

Chariot Romero Hearse

LCC Sanctus

Rabatt auf Arena Nightmare Upgrades - 50 Prozent

MTL Nightmare Cerberus

Declasse Nightmare Brutus

HVY Nightmare Scarab

Vapid Nightmare Imperator

Annis Nightmare ZR380

Extra Rabatte für Prime-Abonnenten

Um Zugriff auf die zusätzlichen Rabatte und Boni zu bekommen, müsst ihr euer Twitch-Prime-Konto mit eurem Account des Rockstar Social Club verknüpfen. Damit winken euch diese Woche die folgenden aktuellen Belohnungen: