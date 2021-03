GTA Online: Modder behebt nervigen Bug und wird fürstlich entlohnt

Spieler von GTA Online haben schon seit einer ganzen Weile mit sehr langen Ladezeiten zu kämpfen. Der Modder t0st hatte sich dem Problem angenommen und eine Lösung bereitgestellt. Darauf wurde auch Rockstar aufmerksam, die nun einen allgemeinen Fix für das nächste Update versprechen und den Finder mit einer dicken Geldprämie belohnen.

Ladezeiten von GTA Online werden kürzer

Patch bestätigt: Etwa zwei Wochen nachdem das Problem bekannt wurde, hat sich Rockstar gegenüber PC Gamer zu dem Problem geäußert. Die Entwickler erklären, dass t0st in der Tat einen Code-Bestandteil von GTA Online aufdeckte, der sich verbessern lässt. Gleichzeitig versprechen sie einen Patch für eines der kommenden Updates. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht.

"Nach einer intensiven Untersuchung können wir bestätigen, dass t0st in der Tat einen Aspekt des Spiels in direkten Zusammenhang der Ladezeiten der PC-Version von GTA Online entdeckt hat, der verbessert werden kann. Als Ergebnis dieser Untersuchung haben wir einige Änderungen vorgenommen, die in das anstehende Title Update übernommen werden."

Allerdings verrät Rockstar keine konkreten Details. Somit ist unbekannt, wie viele der Verbesserungen des Modders tatsächlich in das Spiel übernommen werden und in welcher Form. Auch ist unklar, wie groß der Performance-Gewinn des kommenden Title Updates aussehen wird und ob er, wie auch die Fan-Lösung, ebenfalls zu 70 Prozent kürzeren Ladezeiten führen wird.

Modder wird fürstlich entlohnt

Die Firma hat zudem Kontakt mit t0st aufgenommen. Offenbar allerdings nicht für weitere Hilfe bei der Problemlösung, sondern um ihn zu belohnen. Denn wie er auf seiner Webseite angibt, erhält er insgesamt 10.000 US-Dollar (etwa 8.400 Euro) über das Bug Bounty Programm von Rockstar.

Das ist durchaus eine Ausnahme: Normalerweise vergibt der Entwickler entsprechende Belohnungen nur für das Finden von Sicherheitslücken.

Weitere technische Details hat auch t0st von Rockstar nicht erhalten. Er hat jedoch vor, das neue Update mit dem Fix zu testen, sobald es erschienen ist. Somit werden wir also genau erfahren, wie viel schneller das Spiel dann lädt. Zudem findet der Modder so vielleicht auch heraus, wie exakt das Team von GTA Online an dieses Problem herangeht.

Damit wird in absehbarer Zukunft bereits eines der unserer Meinung nach sieben größten Probleme des Online-Modus von GTA 5 behoben. Welche weiterhin verbleiben, erklären wir euch in der verlinkten Auflistung.