GTA Online macht sein schlimmstes Fahrzeug doppelt so teuer, aber laut Spielern ist das der falsche Weg

In GTA Online werden am 27. April 2023 die Preise einer ganzen Palette von Fahr- und Flugzeugen angepasst.

Sie ist sehr beliebt, aber mindestens genauso verhasst: Die Oppressor Mk2 zählt zu den mächtigsten Fahrzeugen von GTA Online, was sie entsprechend beliebt bei Griefern macht. Immerhin handelt es sich um ein fliegendes Raketenmotorrad, das zielsuchende Raketen verschießt.

Jetzt hat Rockstar Games eine signifikante Änderung für die Oppressor Mk2 angekündigt: eine Preiserhöhung. Ab dem 27. April 2024 soll das gute Stück knapp doppelt so viel kosten:

aktueller Preis: 2.925.000 bis 3.890.250 GTA-Dollar

2.925.000 bis 3.890.250 GTA-Dollar Preis nach der Erhöhung: 8.000.000 GTA-Dollar

Löst ein höherer Preis das eigentliche Problem?

Diese Entscheidung wird von Spielern aber durchaus kritisch angesehen: Auf Reddit und Twitter argumentieren viele Fans, dass damit nicht das eigentliche Problem gelöst wird.

Die Oppressor Mk2 gilt selbst nach einem Nerf, der die Genauigkeit der zielsuchenden Raketen abgeschwächt hat, als äußerst mächtig. Der Preis ist zwar sportlich, ist aber für erfahrene Spieler kein Hindernis und im Fall der Fälle lässt sich auch Ingame-Währung per Echtgeld erwerben.

Außerdem kreiden Spieler an, dass zum aktuellen Zeitpunkt viele die Oppressor Mk2 ohnehin schon besitzen. Nachträglich den Preis anzupassen, wirkt in ihren Augen also viel mehr wie ein Tropfen Wasser auf heißem Stein.

Allerdings sollte die Community sich vielleicht noch in Geduld üben: Im offiziellen Blogpost kündigt Rockstar an, dass ausgewählte Flugzeuge momentan für potenzielle Balancing-Anpassungen in Betracht gezogen werden. Dass die Oppressor Mk2 also noch ein zweites Mal generft wird, ist nicht ausgeschlossen.

Mehr Preisanpassungen in GTA Online

Die Oppressor Mk2 ist nicht das einzige Vehikel von GTA Online, bei dem nachträglich der Preis angepasst wird. So wird manch Auto und Flugzeug billiger, andere aber auch teurer. Rockstar kommuniziert, dass der neue Preis das Potenzial, den Nutzen und Wert des jeweiligen Fahrzeugs besser widerspiegeln sollen.

Diese Fahrzeuge werden ab dem 27. April billiger

Diese Fahrzeuge werden ab dem 27. April teurer

Was haltet ihr von den Preisanpassungen der Fahr- und Flugzeuge in GTA Online? Machen die Änderungen in euren Augen Sinn oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Änderungen und Verbesserungen würdet ihr euch für die Zukunft von GTA Online wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!