Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können viele Menschen nicht vor die Tür gehen und auch in Deutschland gelten aktuell Ausgangsbeschränkungen. Damit flüchten zahlreiche Videospieler in virtuelle Realitäten, um in Titeln wie Minecraft, Animal Crossing oder GTA 5 einen Ausgleich zum tristen Alltag der momentanen Realität zu finden.

Diverse Hacker haben sich in GTA Online allerdings einen Scherz erlaubt, der nicht bei jedem Spieler des Multiplayer-Modus des Rockstar-Titels gut ankam: Wie Polygon berichtet, ernannten sich Hacker selbst zur »Corona-Polizei« und verhängten eine Ausgangssperre über andere Spieler, die mithilfe von Raketen und Cheats durchgesetzt werden.

Die »Corona-Polizei« von GTA Online

Im Chat einer beschriebenen Online-Session verkündete einer dieser Hacker sein Vorhaben auf einem öffentlichen Server wie folgt:

"Alle, die sich während dieser Session nicht zuhause aufhalten, werden angegriffen: Die Corona-Sperrstunde ist angebrochen."

Der Hacker begann nach seiner Ankündigung, sämtliche Spieler, die in den Straßen von Los Santos unterwegs waren, anzugreifen oder mithilfe von Cheats bewegungsunfähig zu machen.

Der Autor des Polygon-Berichts stieg dabei auf das Rollenspiel des GTA-Hackers ein und argumentierte, dass er »Kokain ausliefern müsste« und es sich dabei um einen »essentiellen Dienst« im Sinne des Allgemeinwohls handeln würde. Daraufhin ließ ihn der Cheater gehen.

Allerdings fanden andere Spieler das Rollenspiel dieses oder andere Hacker nicht ganz so lustig und prangerten an, dass sie schon im echten Leben unter Quarantäne stehen würden und es damit bereits »schwer genug« hätten. »Diesen Mist« hätten sie demnach nicht auch noch bei ihrem virtuellen Zeitvertreib nötig - vor allem, weil sich dies auf einem öffentlichen und keinem dedizierten Rollenspiel-Servern abspielte.

Wieso die Corona-Polizei auf Patrouille geht

Polygon gegenüber wurde jedoch berichtet, dass diese cheatende Rollenspieler Rücksicht auf die Kritik der Betroffenen nahmen: Auf die Beschwerde eines Spielers hin hätte sich der Hacker entschuldigt und daraufhin aufgehört, diesen in GTA Online zu belästigen.

Polygon hat bei einem dieser Hacker nachgefragt und nach dessen Gründe für das Rollenspiel und Cheaten auf öffentlichen GTA-Servern gefragt. Dabei gab ein Spieler mit dem Pseudonym Ren an, sich selbst in Isolation zu befinden.

Er hätte sich von den aktuellen Umständen des echten Lebens, »die alles und jeden betreffen«, inspirieren lassen. Aufgrund des Virus sei momentan »alles anders« und deswegen hätte dich der Hacker gedacht: »Das ist ein Spiel, in dem ich Hoverbike fliegen und Mario Kart am Himmel spielen kann … also ja, dann kann ich auch die Corona-Polizei sein. Warum eigentlich nicht?«

Es kommt immer wieder vor, dass sich das echte Leben in Videospielen widerspiegelt - meist beabsichtigt, hin und wieder aber auch unbeabsichtigt. Aktuelle Beispiele dafür wären, dass Gesichtsmasken wegen Corona zum modischen Trend in Animal Crossing: New Horizons oder aber die Proteste von Hongkong in GTA Online nachgespielt wurden.

Rollenspiel in GTA Online

Rollenspiel stellt in GTA Online übrigens keine Neuerung dar. Normalerweise spielt sich dies jedoch auf dedizierten Roleplay-Servern und mithilfe von eigens dafür geschaffenen Mods ab. Hierbei müssen sich Teilnehmer an mehr oder weniger strikte Regeln halten, um nicht die Immersion zu zerstören, die sämtliche Spieler miteinander aufrecht erhalten.

Im Zuge dieses Rollenspiels schaffen Spieler dann ihre eigenen Charaktere, deren Identitäten, Berufe und Verhaltensweisen und können so beispielsweise den Beruf von Polizisten, Feuerwehrmännern, Taxifahrern oder Fahrlehrer in Los Santos ausüben.

Falls ihr selbst Interesse an einem GTA-Rollenspiel habt, könnt ihr möglicherweise der deutschen Roleplay-Community »StateV« einen Besuch abstatten. Ansonsten gibt es weltweit einige hundert verschiedene Rollenspiel-Gemeinschaften, für die PCGamesN erst Anfang 2020 eine Übersicht geschaffen hat.