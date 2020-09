GTA Online: Das Sommer-Event lohnt sich diese Woche doppelt

Die neuen wöchentlichen Boni für GTA Online sind da und stehen ganz im Zeichen des aktuell laufenden Sommer-Events Los Santos Summer Special.

Das Update hat nicht nur mit sechs kleinen Details die komplette Spielerfahrung verbessert, sondern auch mit der Diamond Adversary Series eine Reiher neuer Spielmodi ins Spiel gebracht - und diese lohnen sich ab sofort doppelt.

Kämpfe im Casino mit doppelter Belohnung

Normalerweise besuchen GTA-Online-Spieler das Diamond Casino mit dem Ziel, ordentlich Geld zu verdienen: Entweder hauen sie ihre hartverdienten GTA-Dollar bei Glücksspielen wie Blackjack auf den Kopf oder überfallen das Etablissement gleich im schwersten Heist des Spiels zu.

Seit dem Start des Sommer-Events könnt ihr hier allerdings auch PVP-Gefechte gegen andere Spieler austragen: In der Diamond Adversary Series tretet ihr als Team in verschiedenen Spielmodi auf dem Gelände des Resorts an. Und das lohnt sich diese Woche besonders: Auf alle Modi der Diamond Adversary Series gibt es diese Woche doppelte RP und GTA-Dollar zu verdienten.

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

Wöchentliche Boni

doppelte GTA-Dollar und XP auf Diamond Adversary Series

doppelte GTA-Dollar und XP auf Bunker Adversary eries

doppelte GTA-Dollar und XP auf Missile Base Adversary Series

doppelte GTA-Dollar und XP auf Last Play Missions

doppelte GTA-Dollar und XP auf Special Cargo

Wöchentliche Rabatte

Penumbra FF als Hauptgewinn im Casino

Im Casino könnt ihr diese Woche nicht nur Bonus-Geld mit der Diamond Adversary Playlist verdienen, sondern mit etwas Glück auch wieder ein neues Fahrzeug kostenlos mit nach Hause nehmen.

Diese Woche gibt es den Maibatsu Penumbra FF als aktuelles Podiumsfahrzeug zu gewinnen, der regulär beim Händler mit einem Preis von 1.380.000 GTA-Dollar zu Buche schlägt. Begebt euch dazu einfach ins Casino und dreht am Glücksrad - wir drücken euch die Daumen!

Rabatte für Twitch-Prime-Abonnenten

Auch diese Woche gibt es wieder besondere Boni für alle GTA-Spieler, die ihren Rockstar-Social-Club-Account mit ihrem Twitch-Prime-Konto verbunden haben: