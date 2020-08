Link zum YouTube-Inhalt

Bei der Kinect handelt es sich um eine Kamera von Microsoft, die eure Bewegungen als Eingabe für Videospiele, Programme und Co. erkennt. Ein Modder hat sich dieses Stück Hardware jetzt genommen, und nutzt sie als ziemlich einzigartigen Controller für Grand Theft Auto 5. Damit ist es aber noch nicht getan und zukünftig soll die Mod auch im neuen Flight Simulator funktionieren.

Wie das funktioniert und zudem in Aktion aussieht, zeigt euch das oben eingebundene Video des Youtube-Kanals Insert Controller Here. Dank dieser Technik kontrolliert der Spieler hier ein Ingame-Flugzeug, indem er seine Arme ausbreitet und so selbst zu dem Fluggerät wird.

Wie funktioniert das?

Das Video veranschaulicht euch die Steuerung mit drei Bildern. Einmal seht ihr, was im Spiel direkt passiert. Unten rechts wird euch der Spieler selbst angezeigt und oben rechts, wie die Kinect dessen Körper und die Stellung seiner Gliedmaßen erkennt.

Die Steuerung: Wenn ihr die »Airplane-Position« einnehmt - was so viel bedeutet, wie eure Arme auszubreiten - beschleunigt der Flieger. Ab dann fungiert euer Körper als Flugzeug. Rotiert ihr ihn um seine eigene vertikale Achse, interpretiert das Spiel das als Lenken.



Lehnt ihr ihn hingegen nach hinten oder vorne, zieht das die Nase des Flugzeuges nach oben oder drückt sie nach unten. Neigt ihr euch nach links oder rechts, reagiert das Fluggerät ebenfalls wie zu erwarten. Das Fahrwerk hingegen könnt ihr einfach wortwörtlich reintreten.

Ihr könnt GTA 5 selbst so spielen

Die dafür notwendige Software ist frei verfügbar und Insert Controller Here erklärt in seinem Video direkt, wie ihr sie auf eurem eigenem PC einrichten könnt.

Hardware: Ihr benötigt die Kinect für die Xbox 360. Neuere Varianten funktionieren nicht.

Ihr benötigt die Kinect für die Xbox 360. Neuere Varianten funktionieren nicht. Treiber: Ihr müsst Version 1.8 des offiziellen Kinect-Treiber herunterladen.

Ihr müsst Version 1.8 des offiziellen Kinect-Treiber herunterladen. Die Mod: Ladet das kostenlose Programm FAAST herunter.

Ladet das kostenlose Programm FAAST herunter. FAAST einrichten: Wenn ihr die Treiber installiert und die Kinect verbunden habt, startet ihr FAAST und ändert euren Tracker auf »Microsoft«, eh ihr »Connect« klickt.

Wenn ihr die Treiber installiert und die Kinect verbunden habt, startet ihr FAAST und ändert euren Tracker auf »Microsoft«, eh ihr »Connect« klickt. Steuerung konfigurieren: Ladet nun die mitgelieferte Konfigurations-Datei für GTA 5 in FAAST.

Ladet nun die mitgelieferte Konfigurations-Datei für GTA 5 in FAAST. Startet den Controller: Sobald ihr auf »Start Emulator« geklickt habt, könnt ihr wieder in GTA5 wechseln und die besondere Eingabemethode verwenden.

Verrückte Steuerung für andere Spiele

Der Youtube-Kanal hat in der Vergangenheit bereits häufiger durchaus unkonventionelle Eingabegeräte genutzt, um verschiedene Spiele zu spielen. Gears of War kontrollierte er beispielsweise mit einem Nachbau der aus diesem Titel bekannten Lancer-Waffe. Minecraft hingegen mit einer Spitzhacke.

Er ist jedoch nicht der einzige, der sich diesem ungewöhnlichen Hobby verschrieben hat. Ein anderer Modder nutzte so den Ring-Fit-Controller von Nintendo, um Dark Souls in ein Workout zu verwandeln. Dark Souls 3 hingegen hat ein Spieler mit Bananen durchgespielt.