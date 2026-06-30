Das letzte Spiel einer Entwicklerlegende wird ein Ego-Shooter im apokalyptischen Wilden Westen

Guns of Eschaton wird ein knallharter Shooter in einem düsteren Western-Setting.

Im Februar 2025 musste die Welt der Videospiele einen schweren Verlust hinnehmen: Viktor Antonov verstarb mit nur 52 Jahren. Der Künstler, Designer und Autor hatte unter anderem maßgeblich den Look von Half-Life 2, Dishonored und Prey (2017) beeinflusst, so schuf er etwa die Städte City 17 aus Half-Life und Dunwall aus Dishonored.

Antonovs Werk wird aber auch noch in seinem letzten Spiel weiterleben. Denn 2022 hatte er gemeinsam mit anderen Entwicklern das Studio Eschatology Entertainment gegründet. Jetzt gibt es einen ersten Blick auf Guns of Eschaton, einen Singleplayer-Shooter aus der Egoperspektive, mit der Handschrift von Antonov.

Wilder wird der Westen nicht mehr

2:20 Guns of Eschaton: Der Ankündigungstrailer des Ego-Shooters zeigt uns eine Western-Welt im Verfall

Autoplay

Guns of Eschaton fährt ein Western-Setting mit einem Twist auf: Apokalyptische Ereignisse haben die Welt des 19. Jahrhunderts ins Chaos stürzen lassen. Wir reisen als Revolverheld von der West- zur Ostküste und müssen uns auf dem Weg furchterregenden Monstern stellen. Die lange Reise beschreiten wir entweder allein, oder verbünden uns im Koop mit anderen Spielerinnen und Spielern.