Das letzte Spiel einer Entwicklerlegende wird ein Ego-Shooter im apokalyptischen Wilden Westen

Guns of Eschaton führt uns in eine bizarre Version des Wilden Westens, wo wir mit Revolver, Repetierer und Magie durch Monsterhorden kämpfen, allein oder im Koop.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
30.06.2026 | 15:00 Uhr

Guns of Eschaton wird ein knallharter Shooter in einem düsteren Western-Setting. Guns of Eschaton wird ein knallharter Shooter in einem düsteren Western-Setting.

Im Februar 2025 musste die Welt der Videospiele einen schweren Verlust hinnehmen: Viktor Antonov verstarb mit nur 52 Jahren. Der Künstler, Designer und Autor hatte unter anderem maßgeblich den Look von Half-Life 2, Dishonored und Prey (2017) beeinflusst, so schuf er etwa die Städte City 17 aus Half-Life und Dunwall aus Dishonored.

Antonovs Werk wird aber auch noch in seinem letzten Spiel weiterleben. Denn 2022 hatte er gemeinsam mit anderen Entwicklern das Studio Eschatology Entertainment gegründet. Jetzt gibt es einen ersten Blick auf Guns of Eschaton, einen Singleplayer-Shooter aus der Egoperspektive, mit der Handschrift von Antonov.

Wilder wird der Westen nicht mehr

Video starten 2:20 Guns of Eschaton: Der Ankündigungstrailer des Ego-Shooters zeigt uns eine Western-Welt im Verfall

Guns of Eschaton fährt ein Western-Setting mit einem Twist auf: Apokalyptische Ereignisse haben die Welt des 19. Jahrhunderts ins Chaos stürzen lassen. Wir reisen als Revolverheld von der West- zur Ostküste und müssen uns auf dem Weg furchterregenden Monstern stellen. Die lange Reise beschreiten wir entweder allein, oder verbünden uns im Koop mit anderen Spielerinnen und Spielern.

GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.

Mit Plus einloggen
Jetzt Plus beitreten
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Lidl verkauft nächste Woche ein 5-Euro-Gadget, das gerade im Sommerurlaub nützlich sein kann – das Angebot im Preis-Check
1
Lidl verkauft nächste Woche ein 5-Euro-Gadget, das gerade im Sommerurlaub nützlich sein kann – das Angebot im Preis-Check
2
Christian Klein, CEO von SAP: »In drei oder vier Jahren gibt es hier vielleicht niemanden mehr, der Software entwickelt«
3
China hat eine Wüste mit Sonnenkollektoren bedeckt und bestätigt, dass es das Ökosystem dort für immer verändern kann [Best of GameStar]
4
Diablo 4 Tier List für Season 14: Die besten Builds für jede Klasse zum Start von Death Awakening
5
Ich habe zum ersten Mal einen Nebel-Ventilator ausprobiert – und erst beim Ausschalten gemerkt, dass ich nie wieder zurück kann
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Modern Warfare 4 im Game Pass? Das neue Call of Duty entscheidet sich bewusst dagegen und macht damit sogar Werbung

vor 25 Minuten

Modern Warfare 4 im Game Pass? Das neue Call of Duty entscheidet sich bewusst dagegen und macht damit sogar Werbung
Chaos auf dem Smartphone: Warum sich Wetter-Apps widersprechen – und warum das kein Fehler ist   1

vor 38 Minuten

Chaos auf dem Smartphone: Warum sich Wetter-Apps widersprechen – und warum das kein Fehler ist
Noch nie hat mich ein Handheld so sehr davon überzeugt wie dieser, dass er ein richtiger Gaming-PC zum Mitnehmen ist

vor 42 Minuten

Noch nie hat mich ein Handheld so sehr davon überzeugt wie dieser, dass er ein richtiger Gaming-PC zum Mitnehmen ist
Regallautsprecher für jedes Budget: Das sind die besten PC-Boxen 2026   20     12

vor 45 Minuten

Regallautsprecher für jedes Budget: Das sind die besten PC-Boxen 2026
mehr anzeigen