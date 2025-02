Er prägte den Look von Half-Life 2 - Design-Legende Viktor Antonov mit 52 Jahren verstorben

Half-life 2 Art Director Victor Antonov ist verstorben.

Die Gaming-Welt hat einen ihrer größten Künstler verloren: Viktor Antonov, der kreative Kopf hinter dem Look von Half-Life 2 und Dishonored, ist im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Die Nachricht verbreitete sich über soziale Medien, nachdem der ehemalige Valve-Autor Marc Laidlaw den Tod Antonovs in einer Instagram Story bestätigt hatte. Details zu den Umständen seines Todes sind bislang nicht bekannt.

Der Mann, der City 17 und Dunwall erschuf

Antonov war ein Architekt virtueller Welten, die sich in das Gedächtnis von Millionen Spielern eingebrannt haben.

Er prägte den einzigartigen Look von Half-Life 2 maßgeblich, indem er die düstere Ästhetik von City 17 erschuf. Dort ließ er osteuropäische Nachkriegsarchitektur auf die düsteren Alien-Strukturen der Combine treffen. Seine Designs machten die Welt von Half-Life 2 glaubwürdig, bedrückend und bis heute legendär.

Nach seiner Zeit bei Valve wechselte Antonov zu Arkane Studios, wo er erneut seine Handschrift hinterließ. Dishonoreds Stadt Dunwall ist eine Mischung aus viktorianischem London, Steampunk-Elementen und Antonovs typischer Vorliebe für industrielle Bauwerke jeglicher Art.

Eine Karriere voller bekannter Werke

Viktor Antonov stammte ursprünglich aus Bulgarien, zog jedoch mit 17 Jahren nach Paris. Seine Karriere begann in der Spielebranche bei Xatrix Entertainment (später Gray Matter), wo er an Titeln wie Kingpin: Life of Crime arbeitete. Doch es waren seine späteren Werke, die ihn unsterblich machten. Neben Half-Life 2 und Dishonored arbeitete er auch an Spielen wie:

Seine Kollegen erinnern sich nicht nur an seinen künstlerischen Einfluss, sondern auch an seine Persönlichkeit. Arkane-Gründer Raphaël Colantonio drückte seine Trauer mit den folgenden Worten aus:

RIP, Viktor Antonow. Ich wünschte, ich hätte dir gesagt, wie sehr ich dich bewundere, aber wir sind in unserem Leben gefangen, bis uns eine Überraschung wie diese widerfährt. Du warst maßgeblich am Erfolg von Arkane Studios beteiligt und eine Inspiration für viele von uns. Außerdem bist du ein Freund, mit dem ich viele schöne Erinnerungen verbinde.

Viktor Antonov hinterlässt ein beeindruckendes Erbe, das die Gaming-Welt für immer prägen wird. Seine visionären Designs halfen dabei, Half-Life 2 und Dishonored zu Meisterwerken zu machen. Mit 52 Jahren ist Viktor Antonov viel zu früh gegangen. Doch seine Werke werden uns weiterhin jedes Mal begleiten, wenn wir durch die Straßen von City 17 gehen oder durch Dunwall schleichen.