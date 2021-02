Der Name Lambda Wars könnte manchem Spieler noch etwas sagen. Immerhin begann das Fan-Projekt bereits im Jahr 2007. Ganze 14 Jahre später verlässt es jetzt die Beta und erscheint offiziell. Passend zum Release gibt es zudem ein neues Update.

Was ist Lambda Wars?

Lambda Wars ist ein asymmetrisches Echtzeitstrategiespiel mit einem Singleplayer-, Koop- und Multiplayer-Modus, das im Universum von Half-Life 2 spielt. Hier kämpft der Widerstand der Erde gegen die außerirdischen Besatzer der Combine.

Wer Echtzeitstrategie-Spiele kennt, wird sich wie zuhause fühlen. Ihr rekrutiert aus Half-Life bekannte Einheiten wie etwa Manhacks und Strider und führt diese dann in Schlachten gegen bis zu acht andere Spieler oder KI-gesteuerte Gegner.

In einem Sandbox-Modus dürft ihr gar die Kontrolle über die Antlions übernehmen. In der folgenden Screenshot-Galerie könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

Half-Life 2 - Screenshots aus der Mod »Lambda Wars« ansehen

Was brachte das Release-Update? Mit Version 1.0 gibt es noch einmal vier neue Einheiten und zwei neue Gebäude. Darunter einige, die einst aus Half-Life 2 gestrichen wurden wie etwa der Crab Synth und Mortar Synth. Außerdem wurden die Modelle einiger älterer Gebäude noch einmal aktualisiert. Zahlreiche Anpassungen am Balancing kommen hinzu.

Lambda Wars ist ein reines Fan-Projekt, das in keinster Weise monetarisiert ist. Nach dem Download habt ihr also kostenlose Zugriff auf das gesamte Spiel und es gibt keine Inhalte, die hinter einer Bezahlschranke sitzen. Mehr derartige Spiele haben wir in einer Liste zusammengefasst:

Wie ihr Lambda Wars spielt

Lambda Wars könnt ihr über Steam installieren. Obwohl das Spiel auf dem Code des kostenlosen und kooperativen Top-Down-Shooters Alien Swarm basiert und auch als eine Mod für diesen gelistet wird, handelt es sich bei dem Echtzeitstrategiespiel dennoch um ein Standalone-Projekt.

Das bedeutet, dass es keinerlei Abhängigkeiten besitzt. Nachdem der Download abgeschlossen ist, findet ihr es wie alle anderen Spiele von Steam in eurer Bibliothek und könnt es von da aus mit einem einfachen Klick starten.