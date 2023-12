14 Milliarden Aufrufe: Alberne Videos in der Half-Life-Engine waren 2023 ein Mega-Trend

Eine Toilette mit Gesicht erobert YouTube - klingt schräg, ist aber so. (Quelle des Originalbilds: DaFuq!?Boom! / YouTube)

Es gibt Arbeitstage, da schreiben wir über den baldigen Content-Nachschub für Jagged Alliance 3 oder darüber, dass das Skandalspiel The Day Before offenbar tatsächlich aus geklauten Assets bestand. Und dann gibt es diese Tage, da berichten wir über Pinkelbecken, aus denen Köpfe ragen, die schräge Grimassen ziehen, mit Laserwaffen um sich schießen und gerne auch mit Kreissägen kämpfen.

Nein, wir nehmen euch nicht auf die Schippe! Das soeben Geschilderte ist ein Trend, der auf den Namen skibidi toilet hört und 2023 einer der größten YouTube-Hits überhaupt war. Über 14 Milliarden Aufrufe, also in etwa so viel wie ein halbes Video von Taylor Swift, hat der Hype inzwischen generiert.

Ihr seid noch immer verwirrt? Wir auch. Aber wir versuchen, euch (und uns) das Phänomen näherzubringen.

Worum geht es in skibidi toilet?

Alles, was nun folgt, ist nach bestem Gewissen recherchiert und kein Scherz! Also: Die Handlung von skibidi toilet dreht sich um verschiedene Monster, die in Urinalen hausen und planen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. So weit, so realistisch.

Diesen finsteren Schurken stellt sich aber noch eine andere Fraktion entgegen: Uniformierte Menschen, die jedoch keine Köpfe besitzen, sondern auf ihrem Hals Überwachungskameras tragen. Ihr Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den blutrünstigen Fäkalschleudern.

Die logische Konsequenz des Aufeinandertreffens dieser Großmächte: Krieg!

Ein absoluter Hit auf YouTube - powered by Half-Life

Falls eure Augenbrauen gar nicht mehr nach unten wandern, können wir das nachvollziehen. Fakt ist aber: skibidi toilet ist 2023 ein absoluter Hit gewesen, kommt inzwischen auf 68 Episoden und hat den dafür verantwortlichen YouTube-Kanal DaFuq!?Boom! weltberühmt gemacht.

Ein Blick auf die Statistiken des Kanals zeigt, dass jeden Tag zig Millionen Aufrufe erzielt werden, in den vergangenen 30 Tagen allein waren es über 735 Millionen.

Was hat das mit Gaming zu tun? Mehr, als die Story zunächst vermuten lässt! Denn für die Umsetzung seiner Ideen nutzt der kreative Kopf hinter dem Kanal die Source Engine aus dem Hause Valve, also den gleichen Grafikmotor, der auch Kultspiele wie Half-Life 2, Portal oder Left4Dead antreibt. Genauer gesagt kommt das Tool Source Filmmaker zum Einsatz, das ihr kostenlos auf Steam findet.

Wenn ihr also abends gemeinsam mit dem Rest der Familie auf der Couch sitzt, eine Folge skibidi toilet anschaut und euch wundert, weshalb die Umgebung so sehr nach City 17 aus Half-Life 2 aussieht: Jetzt habt ihr die Antwort. So, wir haben es geschafft, jetzt könnt ihr auf der Straße mitreden.

Kanntet ihr skibidi toilet bereits vor der Lektüre dieses Artikels? Wenn ja: Seid ihr begeisterte Anhänger dieser YouTube-Serie und wenn ja, was gefällt euch daran so sehr? Wenn nein: Wie lautet euer Fazit zum bislang Gelesenen und Gesehenen? Könnt ihr den Hype darum ansatzweise nachvollziehen oder doch nur mit dem Kopf schütteln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!