Half-Life 2 kostenlos: Valve verschenkt den Kult-Shooter zum 20. Jubiläum - inklusive Riesen-Update

Gebt es zu: Ihr habt doch nur auf eine Entschuldigung gewartet, um mal wieder Half-Life 2 anzuschmeissen.

50.000 Steam-User revoltieren dieses Wochenende gegen die Combine auf und lassen in dem legendären Shooter-Klassiker die Brechstange sprechen. Das hat zwei simple Gründe:

Valve verschenkt gerade Half-Life 2 - aber nur für kurze Zeit

Außerdem ist ein dickes Gratis-Update mit zahlreichen Verbesserungen erschienen.

Warum der ganze Spaß? Tatsächlich feiert Half-Life 2 gerade seinen 20. Jubiläum, Gordon Freemans zweites Abenteuer feierte nämlich am 16. November 2004 seinen Release. Doch beginnen wir von vorne.

So sichert ihr euch Half-Life 2 gratis bei Steam

Ja, Half-Life 2 könnt ihr euch gerade bei Steam kostenlos sichern. Sollte sich der legendäre Shooter noch nicht in eurer Spielebibliothek befinden, solltet ihr euch ranhalten: Bis zum 18. November 2024 um 19 Uhr nach deutscher Zeit habt ihr dafür noch Zeit.

Ruft dafür einfach die Steam-Seite zu Half-Life 2 auf und packt das Spiel für 0 Euro in eure Bibliothek.

Fairerweise ist Half-Life 2 ansonsten nicht allzu teuer, mittlerweile kostet der 20 Jahre alte Videospiel-Meilenstein ohne Rabatt um die 10 Euro. Aber hey, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul - vor allem, wenn er 2024 noch immer so fantastisch wie vor 20 Jahren spielt.

1:00 Half-Life 2 RTX: So gut sah Ravenholm noch nie aus

Autoplay

ihr Half-Life 2 längst, gibt es aber immer noch einen guten Grund, erneut in den Valve-Shooter reinzuschauen. Das Entwicklerteam hat zum gegebenen Anlass Half-Life 2 ein massives Update beschert, das ein paar signifikante Verbesserungen mit sich bringt.

Was steckt drin? Da sämtliche Neuerungen hier jeglichen Rahmen sprengen würden, findet ihr hier eine Auswahl und auf Seite 2 dieses Artikels eine ausführliche Liste:

Die Erweiterungen Half-Life 2: Episode 1 und 2 sind ab sofort direkt mit dem Hauptspiel verknüpft und können direkt im Hauptmenü ausgewählt werden.

Der Steam Workshop ist jetzt direkt in Half-Life 2 integriert und müssen das Spiel nicht länger verlassen, um auf gewünschte Modifikationen zuzugreifen.

Es wurden nicht nur zahlreiche Grafikfehler verbessert, Half-Life 2 wurden sogar neue Grafikeinstellungen spendiert.

Die Steuerung mit dem Gamepad und mit dem Steam Deck wurde verbessert und an die überarbeitete Version von Half-Life 1 angepasst.

Kein Wunder also, dass dieses Wochenende nochmal über 50.000 Spieler gleichzeitig Half-Life 2 angeschmissen haben - wie SteamDB berichtet. Interessiert ihr euch wiederum für die komplexe Entstehungsgeschichte des legendären Valve-Shooters, gibt’s ein weiteres Schmankerl: Eine brandneue Doku bei YouTube blickt auf 20 Jahre Half-Life 2 zurück.

Wollt ihr lieber in die Zukunft schauen, dann können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. So gibt es mit Project Borealis zum Beispiel so etwas wie ein Half-Life 3, das allerdings von Fans produziert wird. Was das aktuell auf dem Kasten hat, erfahrt ihr unter den Links oben.

Und dann wäre da ja noch das richtige Half-Life 3, das weiterhin auf sich warten lässt …