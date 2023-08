Tausende verabreden sich plötzlich, um ein uraltes Addon für Half-Life zu spielen - was steckt dahinter?

Hätte sich besser krankmelden sollen: Wachmann Rolf Lutzfeld, Familienvater und bald Headcrab-Opfer.

Erinnert ihr euch noch an das Standalone-Addon Opposing Force für Half-Life? Wenn nicht, ist das kein Problem, denn der Shooter erblickte 1999 das Licht der Welt und damit später als einige von euch. Damals galt die obige Grafik noch als richtig schick und die Tüte Süßkram kostete nur 50 Pfennig.

Ausgerechnet dieser alte Shooter sorgt nun für Schlagzeilen. Denn wenn es nach dem Bestreben einiger beinharter Fans geht, soll Opposing Force bald neue Rekordzahlen bei Steam erreichen. Was dahinter steckt? Pure Liebe!

Aus Liebe zum Franchise

Valve mag sich vielleicht nicht mehr für dieses Franchise interessieren, aber wir schon. Hinter diesen Worten steckt der Content Creator Radiation Hazard, der gemeinsam mit seinem Kollegen Noclick das Event Opposing the Bar ins Leben gerufen hat.

Das Ziel der Aktion: Das Half-Life-Addon soll einen neuen Höchststand bei den auf Steam gleichzeitig aktiven Spielern erreichen. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Events zu Half-Life 1 und 2, beide Male mit Erfolg. Jetzt soll auch Opposing Force einen zweiten Frühling erleben.

Schon 1999 waren die Alien-Designs in Half-Life echt eklig.

Was steckt hinter dieser Aktion? Wie bereits erwähnt, möchten die Initiatoren damit ein Signal an Valve schicken, dass das Half-Life-Franchise noch immer von vielen Menschen geliebt wird.

Viele Menschen, die diese Veranstaltungen zum ersten Mal besuchen, fragen uns oft: Warum machen wir das? Das ist einfach und simpel. Noclick und ich machen diese Events, um die Community zusammenzubringen und unsere Lieblingsspiele mit unseren lieben Zuschauern zu feiern.

Ihr könnt auch teilnehmen: Am Sonntag, den 13. August, meldet ihr euch einfach um 16 Uhr deutscher Zeit bei Steam an und startet Opposing Force. Ihr müsst es nicht einmal spielen - wenn ihr das Spiel eine Weile laufen lasst, wird Steam euch als aktiven Spieler registrieren. Schon seid ihr eventuell bald Teil der Half-Life-Geschichte!

Ob die Aktion von Erfolg gekrönt ist, könnt ihr anschließend auf SteamDB nachschauen.

Was denkt ihr über diese Fan-Aktion? Ziemlich witzig, sehr sympathisch oder doch irgendwie sinnbefreit? Habt ihr gar vor, selbst daran teilzunehmen? Könnte euch der Rekordversuch dazu animieren, Half-Life: Opposing Force erneut oder erstmalig durchzuspielen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!