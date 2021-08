Halo Infinite: Testlauf macht Hoffnung auf einen Multiplayer-Kracher

Halo Infinite scheint auf dem besten Weg zu sein, Call of Duty: Vanguard und Battlefield 2042 waschechte Konkurrenz um die Multiplayer-Krone 2021 zu machen. Das lassen zumindest die Reaktionen auf eine frühe Version erahnen, die vom 29. Juli bis 2. August 2021 für ausgewählte Nutzer des Halo Insider Programms auf PC und Xbox spielbar war.

Diese technische Beta sollte vor allem zur Fehlersuche dienen und beschränkte sich hauptsächlich auf Bot-Matches gegen KI-Gegner im 4vs4-Modus Team Slayer (besser bekannt als Team Deathmatch).

Vor allem auf Twitter meldeten sich im Verlauf des Wochenendes immer mehr begeisterte Stimmen zu Wort und lobten den Multiplayer von Halo Infinite für das flüssige und griffige Gameplay.

Besonders positiv empfanden viele Spieler:

Sattes und befriedigendes Gunplay/Trefferfeedback

Schnelles und sehr direktes Movement

Mapdesign ermöglicht verschiedene Spielstile

Wir möchten außerdem ein paar Zitate von Twitter aufgreifen und die Spieler selbst zu Wort kommen lassen. So schreibt zum Beispiel Jez Corden vom Online-Magazin Windows Central: »Es wird Zeit zuzugeben, dass sie mit dem Multiplayer von Halo Infinite den Nagel auf den Kopf getroffen haben.«

Benji-Sales, ein Analyst und Branchenbeobachter schreibt, er sei jetzt mehr denn je überzeugt von Halo Infinite. Spielerisch sei es das beste Halo von 343 Industries und besteche durch tolles Artdesign, ein gutes Waffengefühl und gelungenes Mapdesign:

Dem schließt sich auch Destin Legarie von IGN an und ist nun überzeugt: »Wenn die Vorabversion schon so gut ist, dann kann ich den richtigen Release kaum noch abwarten.«

Und der Halo-Modder und -Youtuber Vigilant Phanton schreibt sogar, dass für ihn Infinite schon jetzt der beste Teil seit Halo 3 sei:

Bisher gibt es noch keinen Termin für die nächste Testphase und auch noch keinen fixen Release-Termin für Halo Infinite. Fest steht jedoch, dass der Shooter Ende 2021 erscheinen soll und der Multiplayer-Teil als Free2Play-Spiel rauskommt. Finanziert wird das über einen Battle Pass, der aufgrund seines kundenfreundlichen Modells viel Zuspruch von Fans erhielt.

Freut ihr euch auf den Multiplayer des neuen Halo? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Gegen welche hochkarätige Konkurrenz Infinite antreten wird, lest ihr übrigens in unserem großen Überblick der vielversprechendsten Ego-Shooter für 2021.