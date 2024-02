Eine der besten Thriller-Serien wurde eingestampft, 9 Jahre später macht der Star Hoffnung auf ein Comeback

Würdet ihr mit diesem Mann zu Abend speisen? Spoiler: Macht es nicht! Bildquelle: Gaumont International Television

Was würdet ihr mit einer TV-Serie anstellen, die auf IMDB stolze 8,5 von 10 Sternen und auf Rotten Tomatoes einen nicht weniger beeindruckenden Zuschauer-Score von 94 Prozent vorweisen kann? Wir sind uns sicher: Ihr würdet euch anders entscheiden als die Verantwortlichen hinter Hannibal.

Der Serie wurde vor neun Jahren nämlich trotz des positiven Anklangs nach nur drei Staffeln der Stecker gezogen. Jetzt macht Hauptdarsteller Mads Mikkelsen den Fans mit wenigen Worten neue Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Ein paar Ideen, aber noch nichts Konkretes

In einem Interview mit der Website Business Insider äußerte sich Mikkelsen kürzlich sehr positiv über eine Fortsetzung von Hannibal. Sowohl der Cast als auch Serienschöpfer Bryan Fuller haben demnach Lust auf eine vierte Staffel.

Derzeit sei zwar nichts Konkretes geplant, er habe aber in einem Gespräch von Bryan Fuller erfahren, dass dieser einige Ideen für eine Fortführung habe. Mikkelsen verrät aber nichts Konkretes zu diesen Ideen.

Es ist kein Geheimnis, dass wir alle, die zum Cast gehörten, und Bryan [Fuller], zurückkehren wollen. Es muss irgendwann passieren, eher früher als später, weil wir nicht jünger werden. Aber die Geschichte selbst kann einen Zeitsprung hinlegen, sie kann diese Lücke aufweisen, was in Ordnung ist. Es geht also nur darum, eine Heimat [für die Serie] zu finden, aber im Moment gibt es nichts Konkretes. Warum das der Fall ist? Ich weiß es nicht. Wir lieben die Serie und viele andere Leute scheinen sie auch zu mögen. Aber dann hatte ich die Gelegenheit, mit ihm [Bryan Fuller] an Dust Bunny zu arbeiten, und da wurde ich ein wenig nostalgisch der alten Zeiten wegen. Bryan hat ein paar Ideen. Ich kann also nicht wirklich etwas verraten, für den Fall, dass wir damit [Staffel 4] anfangen, aber ich bin sicher, sie haben es irgendwie geschafft.

Eine gute und eine schlechte Nachricht also: Ja, alle haben Lust auf Staffel 4 und es gibt auch einige Ideen, die sogar so spruchreif sind, dass Mikkelsen sie nicht einfach preisgibt. Aber nein, noch hat ein Comeback von Hannibal keine konkreten Züge angenommen.

Dr. Hannibal Lecter treibt in der gefeierten Serie ein gefährliches Doppelspiel mit dem FBI. Bildquelle: Gaumont International Television

Laut Screenrant soll Bryan Fuller vor einiger Zeit versucht haben, sich die Rechte an der allen Hannibal-Serien und -Filme zugrunde liegenden Buchvorlage The Silence of the Lambs von Thomas Harris zu erwerben, um damit die Show fortführen zu können. Es ist aber unklar, ob dieses Vorhaben geklappt hat.

Der ideale Zeitpunkt für Hannibal Staffel 4 existiert bereits, nämlich der 29. August 2025. Warum? Weil an diesem Tag im Jahr 2015 die bis dato letzte Episode ihre Erstausstrahlung feierte. Welch passenderen Tag gäbe es also, um die Serie nach langer Wartezeit und Ungewissheit fortzuführen?!

Worum geht es in der TV-Serie Hannibal?

Falls ihr bislang noch gar nichts über die Serie wisst, holen wir euch kurz ab: Dr. Hannibal Lecter (Mikkelsen) arbeitet als angesehener Psychiater, treibt aber gleichzeitig auch als Serienmörder mit dem Pseudonym Chesapeake Ripper sein Unwesen.

Wie schon in den legendären Kultfilmen mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle ist Hannibal Lecter ein Kannibale. Er verspeist seine menschlichen Opfer und serviert sie auch gerne mal seinen unwissenden Gästen im Rahmen glamouröser Dinner - na Prost Mahlzeit!

Als Dr. Lecter eines Tages vom FBI um Mithilfe bei Ermittlungen gebeten wird, beginnt der Psychiater ein ausgefuchstes Doppelspiel, um alle Seiten gegeneinander auszuspielen, ohne selbst dabei aufzufliegen.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, die bisherigen drei Staffeln von Hannibal nachzuholen, findet ihr sie derzeit im Streaming-Abo von Joyn und MagentaTV. Bei Amazon Prime benötigt ihr hingegen das kostenpflichtige Zusatzabo Arthaus+. Würdet ihr euch über eine Staffel 4 von Hannibal freuen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!